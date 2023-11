C’è davvero grande mistero intorno ad un episodio, verificatosi in questi giorni. Protagonista un’auto, il cui tetto sarebbe stato letteralmente sfondato da un oggetto particolare. E l’ipotesi che sta prendendo piede in queste ore è veramente pazzesca. Tutti stanno provando a capirne di più, ma gli stessi vigili del fuoco sono stati i primi ad esporsi pubblicamente dopo essere stati chiamati sul posto. Sono infatti convinti che possa essersi trattato di qualcosa di quasi unico nel suo genere.

Dopo che quest’auto ha avuto il tetto sfondato, la polizia che è giunta sul luogo insieme ai pompieri ha trovato questo oggetto misterioso, che dovrà attentamente essere analizzato per arrivare alla soluzione del caso. Anche se c’è una possibilità, che a questo punto sembrerebbe tutt’altro che remota, che a causare questo buco possa essere stata una cosa inaspettata, della quale nessuno si era praticamente accorto.

Leggi anche: “Se lo vedete, non toccatelo”. È precipitato sulla regione italiana, ricerche in corso. L’annuncio ufficiale





Auto trovata col tetto sfondato, scoperto oggetto misterioso: cosa è successo

L’accaduto si è verificato in Francia, in particolare nella città di Strasburgo. L’auto col tetto sfondato ha fatto il giro della rete per un motivo molto semplice: dentro la vettura gli agenti hanno individuato e raccolto un oggetto la cui natura non è ancora chiarissima. I poliziotti hanno spiegato che si tratterebbe “di un oggetto delle dimensioni di una noce, che sembra legno bruciato e molto leggero”. I vigili del fuoco hanno avanzato un’altra ipotesi, dato che alcuni testimoni avrebbero udito anche un boato.

I pompieri hanno annunciato per voce del capitano Mathieu Colobert, intervistato da Afp: “Dopo il sopralluogo della scientifica, sospettiamo che si tratti della caduta di un corpo stellare. O l’oggetto era così piccolo che non siamo riusciti a trovarlo, oppure l’impatto è stato tale che l’oggetto si è disintegrato”. Ma è stato ugualmente recuperato un pezzo di ghiaia, che sarà analizzato dagli esperti nella capitale Parigi. Potrebbe essere un meteorite di 50 centimetri, ma c’è chi sta già frenando.

Impatto di un meteorite su un'auto parcheggiata in una strada a Strasburgo, in Francia pic.twitter.com/yXTA2r4w5H — Maurizio Ferrato (@FerratoMaurizio) November 21, 2023

Appare molto cauto il ricercatore del centro nazionale di ricerca scientifica transalpino, François Colas, che ha detto: “Se si fosse trattato di un meteorite, sarebbe stato trovato sul posto. Date le dimensioni del foro nel tetto, non può essere stato il piccolo elemento trovato“. Ma fino a quanto non arriveranno i risultati delle analisi effettuate sul reperto, il giallo continuerà ad esserci e la gente aspetta con trepidazione risposte convincenti.