Un bambino di due anni è morto di fame accanto al padre morto a causa di un infarto. Bronson Battersby è stato trovato rannicchiato in pigiama accanto a suo padre Kenneth, 60 anni, che si ritiene abbia avuto un attacco di cuore poco dopo essere stato visto vivo l’ultima volta il giorno di Santo Stefano. Un assistente sociale ha visitato la loro casa a Skegness, nel Lincolnshire, il 2 gennaio, per una visita di routine ma non ha ricevuto risposta e ha contattato la polizia.

La nuova visita il 4 gennaio ma ancora una volta senza risposta, così l’assistente sociale ha contattato nuovamente la polizia per chiedere un controllo in casa. Incredibilmente, i corpi di Kenneth e Bronson non sono stati ritrovati fino al 9 gennaio, quando l’assistente sociale stessa ha utilizzato una chiave del proprietario della casa per entrare nell’appartamento.

Il padre ha in un infarto, il figlio di due anni muore di fame

La donna ha trovato i corpi di Bronson e Kenneth e ha contattato la polizia, che poi si è precipitata sul posto insieme ai paramedici intorno alle 15:25. Papà e figlio sono stati dichiarati morti sul posto. La madre del bambino, Sarah Piesse, 43 anni, arrivata sul posto dopo la chiamata della polizia, ha avuto un malore e poi ha raccontato di aver visto suo figlio l’ultima volta prima di Natale dopo aver avuto una lite con il suo ex.

Ha detto al Sun: “Se i servizi sociali avessero fatto il loro lavoro, Bronson sarebbe ancora vivo. Ma non hanno fatto nulla. Non posso crederci. Non possono passarla liscia, noi dobbiamo poter contare sugli assistenti sociali per tenere i nostri figli al sicuro”. “Ho avuto i risultati dell’autopsia. Bronson è morto di fame perché suo padre è morto. Pensano che Kenneth sia morto non prima del 29 dicembre. Significa che se l’assistente sociale avesse insistito per entrare senza ricevere risposta il 2 gennaio, allora Bronson sarebbe stato ancora vivo”, ha scritto ancora la donna.

Su Facebook, la sorella di Bronson, Melanie Battersby, ha scritto: “Meritava molto meglio da questa vita. Ti amiamo Bronson, per sempre parte di noi e per sempre mio fratellino”.Aggiungendo che ‘la testa e il cuore’ erano ‘a pezzi’, ha detto: ‘Molta rabbia in questo momento in cui vorrei solo ricordare il suo sorrisetto e la sua natura dolce. Era perfetto”. Sarah, madre di tre figli, ha visto Bronson l’ultima volta dopo aver litigato con Kenneth prima di Natale.