Investita da due auto impazzite mentre andava a scuola. Per questo motivo due ragazzi sono stati arrestati e condannati per l’omicidio della sedicenne. Omar Choudhury, 22 anni, aveva tentato di sorpassare un’auto sul lato sbagliato della strada, prima di tamponarne un’altra e perdere il controllo e finire contro la giovane studentessa, morta poco dopo l’incidente stradale.

La folle corsa era iniziata poco prima, quando un Hamidur Rahman, 24 anni, un membro della sua famiglia allargata con cui aveva litigato, lo aveva inseguito in auto. Rahman ha incolpato Choudhury per aver informato la sua famiglia di una relazione che aveva con una donna, cosa che la sua famiglia disapprovava, e da lì ne è nata una lite sfociata poi nell’inseguimento.

Alisha Goup, investita a 16 anni mentre va a scuola

I due hanno ammesso di aver guidato in modo pericoloso ma hanno negato di aver causato la morte dell’adolescente. Entrambi alla guida di BMW, i due si erano incontrati casualmente sulla Chadderton Way. Rahman brandiva una mazza da baseball e Choudhury è fuggito “come un razzo” per evitare il pestaggio.

Rahman stava guidando in modo “aggressivo” ed era “intento a inseguirlo”, ha detto il pubblico ministero Henry Blackshaw durante il processo a carico dei due giovani. II testimoni hanno detto di aver visto le due auto a folle velocità prima del terribile schianto. Alisha è stata dichiarata morta sul posto in seguito all’incidente avvenuto intorno alle 13:30 vicino al Royal Oldham Hospital. “Stavo guidando lungo la strada e stavo andando troppo veloce perché stavo cercando di scappare, perché questi uomini mi stavano inseguendo con un coltello, e ora qualcuno mi ha preso a pugni”, ha detto Omar Choudhury.

“Rahman mi hainseguito a tutta velocità su Rochdale Road prima di svoltare a destra in Coldhurst Street”. A quel punto Omar Choudhury è finito contro una Ford Fiesta bainca per poi finire sul marciapiede dove stava camminando la 16enne. Dopo l’incidente Choudhury è stato preso a pugni e solo quando si è svegliato all’ospedale ha scoperto che aveva ucciso una ragazza.