Un’immane tragedia si è portata via per sempre la famosa e il suo papà, morti in un incidente aereo. Proprio grazie a questa loro passione per il volo erano diventati parecchio noti a livello internazionale, ma il destino è stato terribile con loro e ora i familiari sono affranti dal dolore. Si è verificato qualcosa di impensabile e purtroppo i due hanno perso la vita. I fan della donna, che aveva 45 anni, sono rimasti letteralmente sotto choc.

La famosa e il suo papà sono quindi morti a causa di un gravissimo incidente aereo. I due si trovavano a bordo del loro velivolo di piccole dimensioni, quando lo stesso ha perso quota ed è precipitato al suolo non dando loro alcuna speranza di sopravvivenza. Alla guida c’era proprio la 45enne, che non è riuscita a fare nessuna manovra di emergenza pur di evitare l’impatto fatale. Erano protagonisti di un viaggio aereo di ben 290 chilometri.

Lei era famosa in particolare su Youtube, anche se i suoi video sono presenti pure su Instagram. Lei e il suo papà sono quindi morti giovedì scorso, 7 dicembre, in un terrificante incidente aereo. Si chiamava Jenny Blalock e aveva una passione immensa per i voli. Non si sanno ancora le cause del disastro, avvenuto negli Stati Uniti in un’area boschiva nelle vicinanze dello stato dell’Alabama. Mancavano appena 16 chilometri alla pista di atterraggio.

Blalock era un’agente immobiliare e parlava così del suo adorato padre James, deceduto insieme a lei durante il volo: “Papà è il mio copilota preferito”. Come riferito dal sito Leggo, la Jenny aveva rischiato di morire già a novembre, ma in quella circostanza era riuscita ad atterrare in maniera emergenziale. Il sito locale WKRN ha aggiunto che l’aereo è caduto nei pressi della città di Pulaski. Bill Myers, responsabile dell’ufficio per la gestione delle emergenze di Giles, ha anche detto che i cadaveri sono stati individuati all’esterno del velivolo.

Myers ha detto ancora: “Si trovava in una zona remota della contea e in una zona remota della proprietà, quindi ci è voluto del tempo per raggiungerla”. Papà e figlia sono scomparsi insieme, mentre facevano ciò che più piaceva loro.