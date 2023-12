“È morta il primo giorno di lavoro”. Ilaria, la scoperta choc del marito: sposata da poco, aveva 28 anni

Una tragedia inimmaginabile, che ha lasciato tutti col cuore spezzato. Ilaria Conti Gallenti è morta nel suo primo giorno di lavoro, senza che però sia mai riuscita a raggiungere il luogo dove avrebbe operato. La giovane di 28 anni è stata ritrovata senza vita da suo marito all’interno della loro casa. Nonostante l’immediato allarme, i soccorritori non sono riusciti a salvarla.

Il coniuge di Ilaria Conti Gallenti, stando a quanto ricostruito, si è subito reso conto che qualcosa non andasse perché lei non stava respirando. Ed infatti è morta in quello che sarebbe stato il suo primo giorno di lavoro. Si era fatta strada un’ipotesi principale concernente le ragioni della sua dipartita, ma la situazione sarebbe ancora del tutto incerta.

Leggi anche: Fiorenza trovata morta in casa, sconvolta la nota famiglia: “Ha il cranio spaccato”





Ilaria Conti Gallenti morta a 28 anni nel suo primo giorno di lavoro

Un vero e proprio choc per la famiglia della sfortunatissima Ilaria Conti Gallenti, che è morta lontana dalla sua terra di origine. Doveva essere il suo primo giorno di lavoro a New York, infatti si era trasferita da circa un anno nella città americana e da due negli Usa. Ma ha perso conoscenza nella sua abitazione e non si è più risvegliata. Sarebbero ora stati disposti degli esami medici approfonditi per comprendere cosa le sia accaduto.

Si era parlato di un arresto cardiaco come causa della morte della 28enne nata a Bologna, ma serviranno ulteriori indagini per averne certezza. E quindi il suo cadavere potrebbe rimanere negli Stati Uniti per alcuni mesi. Il fratello Gianluca ha rilasciato una dichiarazione al Corriere della Sera: “Abbiamo saputo della morte di Ilaria quando il marito ha chiamato. La mamma è subito corsa a New York con un’amica di mia sorella”. Il corpo non dovrebbe quindi essere trasportato in Italia prima che il 2023 finisca.

Il fratello ha aggiunto: “Si era specializzata nella ristorazione in relazione alla laurea che aveva conseguito in Economia e Marketing, ambito che aveva approfondito con un master a Roma”. La morte di Ilaria, che si era sposata in estate, è avvenuta venerdì 15 dicembre.