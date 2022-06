È morta Doriana Scittarelli, 29 anni, la giovane laureata in chimica all’Università di Ferrara rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale la mattina del 22 giugno. Intorno alle 8, dopo aver prelevato dei campioni dalla TomaPaint di Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova, dove stava svolgendo un tirocinio, la ragazza stava tornando a casa, in provincia di Frosinone.

Nel territorio di Rodigo, nella zona ovest della Strada Francesca in provincia di Mantova, ha perso il controllo della sua Fiat Panda finendo in un fosso pieno d’acqua. L’auto si è ribaltata e l’acqua ha iniziato a entrare dai finestrini riempiendo rapidamente l’automobile.





È morta Doriana Scittarelli. Ferita in un incidente, donati gli organi

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte di alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena e che poi hanno tentato disperatamente di estrarre la ragazza dall’abitacolo. Purtroppo i tentativi dei passanti che in quel momento transitavano sulla strada sono stati vani e solo i vigili del fuoco sono riusciti a liberarla e a consegnarla nella mani degli operatori 118.

I soccorritori della Croce verde, giunti sul posto dopo la chiamata d’emergenza degli automobilisti, l’hanno rianimata a lungo sul posto e quando il suo cuore ha ricominciato a battere è partita la corsa verso l’ospedale, con la speranza che la giovane Doriana Scittarelli potesse riprendere conoscenza. Ricoverata d’urgenza nel reparto di Rianimazione del Poma di Mantova, Doriana Scittarelli è morta nel pomeriggio di martedì 28 giugno.

Doriana Scittarelli, 29 anni, è morta lasciando i suoi familiari nel devastante dolore. Quando i medici hanno dichiarato la morte cerebrale, i genitori della ventinovenne, rispettando le sue volontà, hanno acconsentito alla donazione degli organi. I funerali della ventinovenne saranno a Sant’Apollinare, il paese in provincia di Frosinone di meno di 2mila abitanti dove Doriana Scittarelli era nata e cresciuta.

