Una bambina di nove mesi è morta fuori dall’ospedale dopo che un’auto, una potente BMW, ha preso in pieno il passeggino. Lo schianto risale al 21 giungo scorso, lasciando la famiglia nello strazio più totale. Mabli Cariad Hall è morta a causa di gravi lesioni cerebrali. Dopo il terribile investimento, la bimba è stata trasportata in aereo all’University Hospital of Wales di Cardiff e successivamente trasferita al Bristol Royal Hospital for Children, ma è morta nelle prime ore di domenica 25 giugno.

Martedì, all’apertura dell’inchiesta, il medico legale del Pembrokeshire e del Carmarthenshire Paul Bennett ha dichiarato: “Estendo le mie più sincere condoglianze ai genitori di Mabli e anche ai suoi nonni che sono qui questa mattina. Mi dispiace incontrarci in circostanze così difficili e tragiche”. “Alle 11:50 di mercoledì 21 giugno 2023, la polizia ha ricevuto una telefonata di emergenza che segnalava una collisione che coinvolgeva un’auto e pedoni avvenuta su una strada di fronte all’ingresso principale dell’ospedale Withybush di Pembrokeshire“, ha spiegato l’ufficiale del coroner Carrie Sheridan.

Leggi anche: “L’hanno trovata così in camera”. Choc nell’albergo delle vacanze, morta mamma di 36 anni





Mabli Cariad Hall, investita a 9 mesi nel passeggino: “È morta”

Mabli Cariad Hall era nata il 27 settembre 2022. Mabli era nella sua carrozzina al momento della collisione, è stata portata al pronto soccorso di Withybush prima di essere trasferita all’ospedale di Cardiff e successivamente trasferita al Bristol Children’s Hospital. “Nonostante i migliori sforzi del personale medico, il dottor Jerome all’1:25 di domenica 25 giugno 2023 ha dovuto dichiararne il decesso“.

Mabli Cariad Hall è morta a causa di un gravissimo trauma cranico. Sconvolta la famiglia della piccola. I genitori Rob e Gwen Hall hanno detto che la loro bambina era “adorata” da tutti: “Siamo assolutamente addolorati per la morte della nostra bellissima bambina Mabli. Era adorata da noi e dai suoi cinque fratelli e ci ha portato tanta gioia nella sua breve vita. Ricorderemo sempre il bel sorriso di Mabli e apprezzeremo il tempo trascorso con lei”.

“Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno cercato di aiutarci in un momento così tragico; le persone che erano presenti quando è successo, i servizi di emergenza che sono venuti in nostro aiuto e lo straordinario staff del Withybush, dell’Heath di Cardiff e del Bristol Children’s Hospital“, hanno detto i genitori della vittima. L’uomo al volante della BMW è stato ricoverato per alcuni traumi riportati nell’incidente stradale. Ferita anche un’altra persona.