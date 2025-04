Trovato ben 13 anni dopo la sua scomparsa. Una storia incredibile ha come protagonista un ragazzo scomparso nel 2011. Quando era solamente un bambino, era stato portato via in maniera non lecita dal papà e da 13 anni la madre ha iniziato la sua battaglia nella speranza un giorno di rivederlo. E ora è arrivata la svolta, come confermato dalla stessa donna attraverso la pagina Facebook, dedicata alla sparizione del figlio.

Il ragazzo scomparso da 13 anni non aveva mai più dato cenni e la mamma, nonostante la disperazione, non ha mai smesso di cercarlo nemmeno per un giorno. Dopo essere stato rapito dal padre, non si era saputo più niente fino alla svolta avvenuta adesso. Con l’annuncio della madre che ha anche pubblicato due immagini molto eloquenti.

Ragazzo scomparso da 13 anni: la svolta dopo anni di ricerche della madre

Il ragazzo scomparso da 13 anni a Santo Domingo si chiama Dorian Streit Dorrejo. La svolta più bella ha ripagato tutti gli sforzi della mamma Maria Virginia. Il padre del bimbo, che oggi ha 20 anni, lo aveva rapito nel marzo del 2011. Grazie ad alcuni documenti falsificati, se n’era andato col piccolo da Santo Domingo e non era mai più stato rintracciato. Adesso finalmente è arrivata la notizia straordinaria, riportata, tra i primi, dal portale Listin Diario.

Dorian Streit Dorrejo è stato ritrovato sano e salvo e ha abbracciato nuovamente la madre, che non vedeva da tantissimo tempo. Lei ha annunciato così il ritrovamento: “Ora è tempo di ricostruire le nostre vite con amore e tranquillità. Dio è stato grande e a Lui do tutta la gloria e l’onore per quanto successo. Chiedo a tutti di rispettare la nostra privacy e di essere empatici con lui e con la nostra famiglia”.

Grazie all’age progression era stato ricostruito il volto di Dorian, che all’epoca dei fatti aveva appena 7 anni. Ora è un ragazzo a tutti gli effetti e potrà finalmente riprendere i rapporti con l’adorata madre.