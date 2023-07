Dopo 52 anni anni è uscita dal carcere la donna conosciuta come “L’Angelo della morte”. Oggi ha 72 anni e come annunciato nei giorni scorsi è tornata in libertà con la condizionale. Il governatore della California, Gavin Newsom, aveva rinunciato ad impugnare la decisione di una corte d’appello statale di concederle la libertà vigilata e la donna è uscita dal carcere dopo ben 52 anni dietro le sbarre.

La storia di Leslie Van Houten, conosciuta anche come “L’Angelo della morte” inizia alla fine degli anni Sessanta. La giovane fa parte della famigerata setta di uno dei criminali più noti della storia degli Stati Uniti d’America, Charles Manson, morto in carcere nel 2017 a 83 anni per una malattia. In quegli anni la setta semina il panico a Los Angeles.

Leggi anche: “Collo spezzato all’istante”. Paura per l’assurdo ‘gioco’ che sta spopolando tra i giovani. L’appello disperato





Leslie Van Houten in libertà dopo 52 anni: scarcerata l’Angelo della morte di Charles Manson

Leslie Van Houten aveva 19 anni quando, su ordine di Charles Manson uccide a coltellate la coppia formata da Leno e Rosemary LaBianca nel 1969. I due gestivano un supermercato. I due furono sequestrati, torturati e uccisi dalla setta nella loro casa a Los Feliz. La polizia si trovò davanti una scena degna di un film horror, la donna fu colpita ben quarantuno volte, mentre sul ventre del marito fu incisa la parola “War”, guerra.

La sera precedente la setta di Charles Manson uccise, Sharon Tate, moglie incinta del regista Roman Polanski e altre tre persone, gli amici Jay Sebring, Wojciech Frykowski e Abigail Folger. Conosciuto come l’eccidio di Cielo Drive, è stato uno degli eventi di cronaca che ha sconvolto gli Stati Uniti e non solo. Un omicidio cruento vista anche la situazione della moglie del famoso regista, che si trovava sole due settimane dal parto.

Leslie Van Houten non partecipò all’eccidio di Cielo Drive, ma alla successiva, quella dei coniugi LaBianca. Dopo l’omicidio della coppia, la Van Houten venne fermata nel dicembre del 1969 e durante gli interrogatori fornì molte informazioni agli inquirenti. È stata condannata all’ergastolo e dopo 52 anni trascorsi dietro le sbarre del carcere della California è uscita dal carcere con la libertà condizionale.