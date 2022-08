Due Porsche l’una sopra l’altra incastrato in un muro. L’incredibile incidente è avvenuto alle 13:08 del 20 agosto in Calle de Cáceres ad Alcalá de Henares, in Spagna. Tutto è iniziato quando una Porsche Taycan si è scontrata contro un’altra Porsche, una Macan e i due veicoli sono rimasti incastrati una sull’altra proprio sul muro della casa del vicino della proprietaria dei due costosi bolidi.

Una scena che sembrava un film, ma che come riferito dalla polizia Polizia Locale di Alcalá de Henares sta indagando sui fatti, tenendo conto che l’eccesso di velocità ha giocato un ruolo fondamentale. Secondo quanto riporta la ABC, le auto coinvolte nell’incidente appartengono alla stessa donna, una 45enne.





Due Porsche l’una sopra l’altra: lo spettacolare incidente in Spagna

Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, la donna era alla guida della Taycan, mentre la Macan era parcheggiata. Nel portarla giù per la rampa del suo parcheggio deve aver premuto il pedale dell’acceleratore invece del freno e il veicolo si è scontato con l’altro e quello parcheggiato si è sollevato finendo contro il muro di una casa.

Arrivati sul posto, i soccorsi sanitari hanno caricato la donna sull’ambulanza per poi trasferirla all’ospedale della città di Complutense per una crisi di panico. Nessuna grave ferita, dunque, ma un crollo emotivo dovuto per lo spavento e forse per il danno delle sue due costose automobili. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Parco dell’Arganda. Hanno messo in sicurezza le due Porsche, la Taycan con l’aiuto di una gru e poi hanno smontato la Macan.

👉🏻 Ha ocurrido esta mañana en #AlcalaDeHenares y han intervenido #BomberosCM del #Parque23 de #ArgandadelRey.



👉🏻 Sólo ha habido una conductora atendida por una crisis de ansiedad y trasladada al Hospital por el #SUMMA112. pic.twitter.com/PPL7ho2XXU — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 20, 2022

L’account Twitter ha spiegato che i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare con grande meticolosità e la massima attenzione per evitare ulteriori danni o lesioni alle due vetture. C’era infatti da considerare il pericolo che l’intero muro poteva crollare. Fortunatamente i due mezzi sono stati portati in sicurezza e ora dovranno essere riparati. I due veicoli coinvolti nell’incidente, due Porsche, costano tra i 90.000 e i 120.000 euro.

