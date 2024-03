Decine di fedeli sono morti dopo che un autobus diretto a un pellegrinaggio di Pasqua è precipitato da un dirupo. Nell’incidente sono morte 45 persone e una è rimasta gravemente ferita, ha riferito in un comunicato il dipartimento dei trasporti del Paese. L’unica sopravvissuta è una bambina di otto anni che è stata trasportata in aereo in ospedale.

Secondo la SABC, i passeggeri erano pellegrini in viaggio verso una chiesa per un pellegrinaggio di Pasqua. In un comunicato, il dipartimento dei trasporti della provincia ha affermato che “secondo i rapporti, l’autista ha perso il controllo e l’autobus è caduto su una superficie rocciosa, a circa 50 metri sotto il ponte, e ha preso fuoco”.

Bus di pellegrini precipita in un dirupo in Sudafrica: 45 morti, salva bimba di 8 anni

L’incidente è avvenuto nel passo montano di Mamatlakala tra Mokopane e Marken, in Sudafrica. Secondo quanto riferito, l’autobus ha preso fuoco dopo essere caduto in un dirupo uccidendo quasi tutti i passeggeri. Come detto, l’unica sopravvissuta è una bambina di otto anni. Secondo il comunicato, sono in corso gli sforzi per recuperare i corpi dei passeggeri morti nel tragico incidente stradale.

“Alcuni corpi sono bruciati in modo irriconoscibile”, ha detto il dipartimento locale. Altri sono “intrappolati tra le macerie e altri sono sparsi sulla scena”, ha aggiunto. Il ministro dei trasporti sudafricano Sindisiwe Chikunga ha detto che il governo rimpatrierà i corpi in Botswana, paese da cui arrivavano i pellegrini, ha detto l’emittente televisiva.

“Invio le mie più sentite condoglianze alle famiglie colpite dal tragico incidente d’autobus vicino a Mamatlakala. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con voi in questo momento difficile. Continuiamo a sollecitare sempre una guida responsabile con maggiore attenzione poiché sempre più persone sono sulle nostre strade questo fine settimana di Pasqua”, ha affermato il ministro Chikunga in una nota.