Donna partorisce, poi la scoperta choc. Una gioia immensa poi seguita da un vero e proprio dramma. La donna ha dato alla luce la sua seconda figlia. La piccola è nata dopo un parto cesareo che sembrava non aver dato alcun problema, fino a quando, dopo le dimissione dall’ospedale, la neo-mamma ha iniziato ad avvertire alcuni strani sintomi molto simili all’influenza, almeno in un primo momento. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare le drammatiche conseguenze.

Il dramma di Krystina Pacheco dopo il parto cesareo. La secondogenita della coppia è venuta al mondo con un parto cesareo che sembrava essere perfettamente riuscito. La piccola Amelia e la mamma di appena 29 anni, dopo due giorni trascorsi in ospedale, vanno incontro alle dimissioni e possono dunque lasciare la struttura ospedaliera. Poi la scoperta choc.

Il dramma di Krystina Pacheco dopo il parto cesareo: il racconto choc della giovane mamma

Dopo le dimissioni, Krystina Pacheco è tornata a casa e ha cominciato ad avvertire alcuni strani sintomi influenzali. Nessuno avrebbe mai immaginato che potesse trattarsi di uno choc settico che secondo il National Institutes of Health “senza un trattamento rapido, può portare a danni ai tessuti, insufficienza d’organo e persino alla morte”. In ospedale, la donna ha appreso di dover andare incontro all’amputazione di mani e piedi a causa dei danni riportati durante la terapia intensiva. La vicenda accaduta in Pleasanton, Texas, risale al 24 ottobre 2022 e raggiunge l’Italia solo oggi. “Ricordo solo che non riuscivo più a respirare e non riuscivo più a vedere e ho iniziato lentamente a svenire“, ha riferito Krystina alla ABC News.

E ancora: “Mio marito, potevo solo sentirlo dire: ‘Per favore, torna da noi, per favore, i tuoi bambini hanno bisogno di te. Ho bisogno di te. Ho bisogno che tu sia qui e mi aiuti con i nostri bambini’, e questa è l’ultima cosa che ricordo”, ha raccontato ancora la donna. Dopo 4 lunghi mesi trascorsi in ospedale, la donna ha potuto poi fare ritorno a casa dai suoi bambini. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, la sepsi è la seconda causa di morte correlata alla gravidanza negli Stati Uniti.

La giovane mamma dunque si è sottoposta a un intervento chirurgico per l’amputazione delle braccia sotto i gomiti, e un secondo intervento chirurgico per amputare entrambe le gambe sotto le ginocchia. Ha fatto seguito una dozzina di innesti cutanei: “Ogni giorno mi svegliavo e pensavo ai miei bambini e ogni volta che andavo incontro a un intervento chirurgico, il mio pensiero era, devo tornare a casa per stare con i miei bambini. Erano la mia motivazione numero uno”.