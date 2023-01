Donna trovata morta mummificata in casa. È un dramma della solitudine quello che giunge dal Regno Unito dove Laura Winham è morta da sola in casa ed è stata dimenticata da tutti per ben tre anni. La donna aveva 38 anni ed era affetta da schizofrenia. Il suo caso era stato preso in esame dagli assistenti sociali e le era stato dato un appartamento di edilizia popolare.

Tutti sapevano che Laura aveva bisogno di assistenza. Ma, dopo alcuni tentativi di contattarla, incredibilmente gli assistenti sociali avevano abbandonato il caso. Ed ora emergono dettagli inquietanti sul caso.

Leggi anche: “Purtroppo è lei”. Trovata morta la bimba di 4 anni scomparsa. La scoperta choc della polizia

Era la primavera del 2021 quando gli agenti di polizia sono entrati nell’appartamento di Laura Winham, a Woking, nel Surrey (Inghilterra). L’intervento è stato fatto dopo una segnalazione dei parenti. I poliziotti hanno così trovato il corpo mummificato, quasi scheletrico, della donna. Per il medico legale la morte è avvenuta almeno tre anni fa. Ora i familiari accusano le istituzioni che avrebbero dovuto occuparsi di Laura.

Laura aveva abbandonato la famiglia perché a causa della sua malattia era convinta che le avrebbero fatto del male. “Abbiamo sempre sperato che potesse migliorare con un aiuto professionale e che un giorno i nostri contatti sarebbero ripresi” hanno dichiarato il fratello e la mamma. “Date le sue disabilità e le sue esigenze, avrebbe dovuto essere collocata in una residenza assistita e non da sola in appartamento” accusano ora.

“If she had messaged to say she was having a tough time, we would have done anything for her.



“We know how this looks, like we didn’t care.”



Listen to the family of Laura Winham — who lay dead at home for three years — tell #BBCPM they want answershttps://t.co/DkfuolsuJu