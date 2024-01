Non si piace e prova e prendere in mano la situazione, il cambiamento. Il rapporto con la propria immagine fisica solleva sicuramente riflessioni sempre molto delicate che richiedono rispetto. La questione non si limita quasi mai alla sola esteriorità, ma tende a influenzare anche il proprio modo di pensare e di vivere se stessi. La storia della giovane mamma ne è la prova.

Tara stravolge il suo aspetto fisico, il ‘prima’ e il ‘dopo’. La storia è quella di una donna, diventata mamma nel 2011, appena 17enne. La prima gravidanza la porta a gestire diversamente anche il rapporto con il proprio corpo. Tara inizia ad avere problemi col proprio peso.

Tara stravolge il suo aspetto fisico, il ‘prima’ e il ‘dopo’ è sbalorditivo: FOTO

Una situazione che Tara ha provato a fare rientrare attraverso tanti sforzi che però portavano a risultati fallimentari che di conseguenza indebolivano anche la sicurezza in se stessa, lasciando in una dimensione di forte sconforto. Dopo il parto il ciclo si andava ripetendosi tra abbuffate e dieta. Poi la svolta è avvenuta una sera, nel corso di un’uscita.

Tara quella sera è uscita con un’amica “magra” con cui un uomo ha iniziato poi a flirtare sollecitando Tara a tornare a casa: “Vai a casa a ingozzarti di nuggets di pollo”, racconta la donna di Manchester che ha poi aggiunto: “Ho pianto molto”. Eppure quelle parole hanno spronato Tara a prendere una decisione drastica, quella di sottoporsi a un intervento di sleeve gastrectomy, che comporta il taglio di una parte dello stomaco.

Una decisione impegnativa, che tra operazione, voli e spese annesse, è costata a Tara circa 3600 euro. La storia di Tara divide il pubblico: c’è chi ha detto alla donna di aver fatto bene a prendere la decisione che più delle altre poteva aiutarla a ripristinare un rapporto migliore con se stessa, ma c’è anche chi ha sottolineato che per perdere peso non sia necessario sottoporsi a un intervento. In ogni caso la donna ha sempre risposto con educazione, sollecitando tutti a non correre a giudizi mai troppo affrettati.