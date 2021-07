Aveva fatto non poco scalpore la vicenda di Dominic Hernandez a ‘Vite al Limite’. Il motivo? Quello che gli è capitato… dopo. La storia di Dominic, protagonista assoluto dell’ottava stagione di ‘Vite al Limite’, ha appassionato tutti i telespettatori dal programma. Con un peso che superava di gran lunga i 300 kg, il paziente del dottor Nowzaradan non aveva fissa dimora. Il giovane infatti, era ‘homeless’ ovvero un senzatetto.

Come qualcuno ricorderà, prima di prendere parte al programma, Dominic viveva insieme a suo fratello in una monovolume arrugginita. Una vicenda, quella di Dominic davvero triste e preoccupante. Ma non è finita qua: perché il ragazzo oltre all’obesità gravissima, aveva anche una serie di altre patologie non indifferenti. A questo punto Dominic, decide di rivolgersi alla clinica del dottor Nowzaradan, che lo accoglie in maniera del tutto gratuita.

Purtroppo però, né il dottore, né il giovane riescono nell’intento. Seppure nel corso del programma, il paziente del chirurgo iraniano abbia perso peso, una volta uscito ne ha recuperato addirittura il triplo. Ma non è affatto finita qui. Tv Blog racconta che, seppure Hernandez abbia iniziato una raccolta fondi per un aiuto, sembrerebbe che nemmeno in questo caso sia andato a buon termine.





Tanto che, da quanto si legge, non si abbiano più tracce di Dominic da circa un anno. Cosa è successo quindi al giovane? Chi segue il programma lo sa: anche in queste nove edizioni abbiamo conosciuto tantissime persone che, oltre ai gravissimi problemi di obesità, hanno catturato l’attenzione dei loro telespettatori per le difficilissime storie.

Tuttavia la vicenda di Dominic è unica nel suo genere per un particolare tristissimo: è il primo senzatetto di tutta la storia di ‘Vite al limite’ che ha deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan per riprendere in mano la propria vita. Tantissimi i fan preoccupati per la salute del ragazzo. Chissà se spunterà fuori nelle prossime stagioni.