Il filmato disgustoso ha catturato il momento raccapricciante in cui un uomo si è accorto di quello che stava accadendo all’interno del suo orecchio. Valdemir Dencati, un uomo che vive in Brasile, si era svegliato con un dolore lancinante e si è recato all’ospedale municipale di Cuiaba (HMC), dove però non è stato ricoverato perché non era registrato nel sistema sanitario.

Valdemir Dencanti è stato quindi inviato in un’altra struttura, dove è stato dato un nuovo rinvio, ma ancora una volta non è stato ricoverato in ospedale. Descrivendo le sue condizioni in quel momento, sua moglie ha detto che la famiglia sta vivendo un momento molto difficile a causa della situazione del marito, che solo a casa si è accorto di quello che gli stava accadendo.

Leggi anche: “Non potevamo immaginare”. La gioia per la nascita dei gemellini, poi il dramma di mamma Ariana





Valdemir Dencati, ha mal d’orecchio e fa una scoperta choc: “Ho delle larve di mosca”

“Un sacco di mosconi gli stanno uscendo dall’orecchio e sta provando molto dolore”, ha detto la moglie dopo la scoperta choc. Una mosca gli aveva deposto le uova nell’orecchio e poi si era riempito di larve. “Dopo i dolori lancinanti ha visto alcuni mosconi uscire dall’orecchio e si è spaventato a morte”, ha detto ancora la donna. Al pronto soccorso gli sono stati somministrati farmaci per via endovenosa e un altro lavaggio dell’orecchio.

Un consulto privato con uno specialista ha rivelato subito dopo che c’erano delle larve che si stavano schiudendo nell’orecchio di Valdemir e che avrebbe avuto bisogno di un costoso intervento chirurgico. Dopo un altro viaggio al pronto soccorso è stato nuovamente indirizzato all’ospedale municipale di Cuiaba, dove è stato deciso di trasferirlo in un altro ospedale. Ha bisogno di un’altra operazione e il suo trasferimento è ancora in sospeso.

“Un’altra notte sta arrivando, e ancora niente. È molto triste. L’insetto lo sta divorando vivo”, ha detto ancora la donna. L’ufficio di intervento sanitario pubblico di Cuiaba è poi intervenuto spiegando che Valdemir si trova in ospedale e ha già subito la procedura per rimuovere le larve.