Ormai è acclarato che sui social, soprattutto su TikTok, si trovano video di ogni tipo. Di ogni tipo per davvero e non è raro che alcuni diventino virali nel giro di pochissimo tanto sono sorprendenti. È questo il caso di oggi: la storia di una ragazza che lamentava un forte fastidio all’orecchio destro e che uscirà a dir poco sconvolta dallo studio medico cui si è rivolta. Il motivo del suo malessere ha lasciato sorpresi anche gli utenti che, nemmeno a dirlo, si sono poi scatenati nei commenti.

La ragazza in questione di chiama Iris, è spagnola e si è vista costretta ad andare in ospedale tanto era il disagio che le dava quell’orecchio. Sanguinava pure. Il filmato che ha fatto presto il giro del mondo inizia con lei già nello studio medico e l’operatore sanitario già intento a ispezionare l’orecchio per capire la causa. E ci sono voluti diversi minuti di ’esplorazione’.

“Non è possibile”: cosa aveva nell’orecchio

“Un insetto decide di vivere nel tuo orecchio” è la frase che Iris usa per presentare il suo caso all’inizio del video pubblicato su TikTok. E già questo è tutto un programma, ma il vero choc è quale insetto, Dopo l’ispezione, il medico ha proceduto a rimuovere l’animaletto dall’orecchio di Iris.

Armato di torcia e pinzetta, in pochi secondi è riuscito a estrarre l’abitante dell’orecchio di Iris che, a giudicare dalle sue espressioni, ha sofferto anche se per poco. Alla fine, il personale sanitario è riuscito a tirare fuori quella che sembra essere una falena di medie dimensioni. “Annoiarsi con me è impossibile”, ha detto lei riferendosi alla sfortunata situazione in cui ha dovuto vivere.

Come detto, e come era prevedibile, il video dell’insetto ha suscitato lo stupore degli utenti, preoccupati di come un insetto di quelle dimensioni possa essere finito nell’orecchio della ragazza. “C’è una falena lì dentro? Che paura”, “Ma come ci è entrata” e “Vivo nella paura che succeda a me”, si legge.