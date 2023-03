Era tornata da poco da un viaggio alle Galapagos; la vacanze dei sogni che aspettava da tempo e che sperava non finisse mai, sembrava tutto ok quando, un giorno, è crollata davanti ad i commessi di un supermercato. Di problemi, Mollie Mulheron 24enne inglese residente nel North Yorkshire, ne aveva avuti diversi. Si era rivolta a numerosi medici ricevendo da tutti la stessa risposta: sindrome acuta da stress. Quella sensazione di stanchezza cronica che la accompagnava, e che per poca non le costava la vita in vacanza durante una sessione di snorkeling, aveva una sola origine: la sua testa.



Eppure tutto è cambiato quando è stata portata in ospedale (all’Airedale Hospital di Steeton, vicino a Bradfo) dopo le svenimento ed i medici le hanno trovato un tumore di 15 cm sopra il cuore e i polmoni e le hanno diagnosticato un linfoma non Hodgkin al quarto stadio (NHL). “Ho solo pianto, urlato e urlato: è stato dal nulla, sapevo che qualcosa non andava ma non pensavo fosse così sbagliato “, ha raccontato Mollie.

Che cos’è il linfoma non Hodgkin, il tumore che ha colpito Mollie



I sintomi che la accompagnavano erano in effetti simili a quelli da stress o da sindrome ansiosa, almeno nelle prima fase: “difficoltà respiratorie e a deglutire stanchezza cronica”. Se non fosse che poi a questi si sono aggiunti altri sintomi a cominciare dal vomito. “È la peggiore notizia della mia vita, non riesco nemmeno a spiegare come ci si senta adesso. Ancora non riesco a capirlo ora – [quando mi è stato detto] stavo urlando a mia madre sui miei piani futuri”.



“Come volevo essere una mamma e sposarmi, tutto quello che potevo fare era fissare il muro e piangere e urlare”. A causa dell’aggressività del suo cancro, la signora Mulheron non è stata in grado di sottoporsi alla crioconservazione – preservando il materiale biologico raffreddandolo a temperature molto basse – per proteggere la sua fertilità prima di iniziare la chemio il 21 febbraio.



I medici invece le hanno fatto un’iniezione per metterla in una menopausa precoce temporanea nella speranza che una volta completata la chemio, potesse concepire. Il linfoma è il cancro del sistema linfatico, che è la rete del corpo che combatte le malattie. Più di 14.000 persone nel Regno Unito e 80.000 negli Stati Uniti ricevono una diagnosi di NHL ogni anno, secondo gli enti di beneficenza.