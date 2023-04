Una storia che vi farà indignare quella che vi stiamo per raccontare. A divulgarla è la diretta interessata, una sposa in procinto di andare all’altare. Tutto capita durante l’addio al nubilato: le amiche della giovane hanno organizzato una piccola festicciola che però è finita malissimo. La sposa ha infatti racontato che durante il party una delle damigelle d’onore ha scoperto di essere gravemente malata e di essere affetta dalla sindrome alcolica fetale (Fetal Alcohol Syndrome-FAS) ovvero la più grave disabilità permanente che si manifesta nel feto, esposto durante la vita intrauterina all’alcol consumato dalla madre durante la gravidanza.

La damigella si ammala e la sposa si infuria con lei. Una cosa molto triste che però ha fatto inalberare la sposa. La giovane ha poi raccontato sul forum “Am I the a…hole” su Reddit che, anche se si sentiva molto preoccupata e triste per la sua amica, si sentiva allo stesso tempo arrabbiata. La sposa ha quindi giustificato così: “Mi ha rubato la scena”.

Leggi anche: “È morto”. 18 anni e tristemente famoso, non ce l’ha fatta. La notizia arrivata dalla famiglia





La damigella si ammala e la sposa si infuria con lei

La giovane ha contestato all’amica malata di dover divulgare questa notizia proprio quel giorno, visto che l’amica aveva ricevuto la diagnosi tre mesi prima. Chiede la sposa: “Ovviamente, le ho chiesto cosa significasse per lei e lei ha iniziato a piangere perché ora sente che il suo rapporto con sua madre è cambiato. Ci siamo conosciuti alle elementari e lei ha sempre avuto un disturbo dell’apprendimento, ma non sapeva che ci fosse una causa prevenibile”.

“Le altre mie damigelle l’hanno notata piangere, e la serata è stata dedicata a lei. Ci ho pensato tutto oggi e ho finito per mandarle un’e-mail per dirle che mi ha portato via un momento importante dalla mia vita. Non volevo averla al matrimonio se è così che tratterà lei in un momento in cui l’obiettivo doveva essere qualcosa di buono nella sua vita invece di qualcosa di triste nella sua”.

“Avrebbe potuto aspettare ancora qualche settimana fino a dopo il matrimonio per fare questa rivelazione. È ancora invitata al matrimonio, ma non voglio che diventi una damigella d’onore dopo questo. Il mio fidanzato è d’accordo con me, sto sbagliando?”. Chiaramente sui social, come è ovvio, ha ricevuto le risposte più strampalate, tutte chiaramente immaginabili.

Leggi anche: “Per fare fuori il marito”. la scoperta choc sulla moglie: la conferma dalle telecamere