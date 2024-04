Una madre e due figlie sono morte martedì in un incidente stradale. Le tre stavano tornando a casa dopo aver fatto visita ad alcuni parenti, quando il veicolo condotto dalla donna si è schiantato contro un camion. Le vittime si chiamavano Carlin Bowden, 47 anni, e le figlie Ciara (14 anni) e Saoirse (10 anni). Le donna sono morte sul colpo quando il loro veicolo si è scontrato con un camion di carburante sulla N17 all’uscita di Claremorris, Co Mayo, in Irlanda.

La famiglia viveva a Gortachalla, Moycullen, Co Galway, da diversi anni. Ciara frequentava il primo anno della Salerno Secondary School nella città di Galway. Saoirse frequentava la terza classe della Scoil Naomh Bride, Tullykyne National School di Moycullen. Brian MacLochlainn, il preside di Scoil Naomh Bride, ha detto che l’intera comunità scolastica è “devastata e affranta” dalla tragedia.

“È Anna”. Identificata la seconda vittima dell’incidente choc con la Ferrari, era insieme al dj





Incidente stradale in Irlanda, madre e due figlie morte sul colpo

David, marito e padre delle vittime, era all’estero al momento dell’incidente ma appena informato ha fatto rientro. La coppia gestiva insieme un’attività di safari offrendo tour dei parchi nazionali nello Zambia. David Bowden lavora anche come project manager presso le Nazioni Unite e per anni la famiglia aveva vissuto in Africa.

I vicini hanno reso omaggio alla “meravigliosa famiglia” che aveva vissuto a Moycullen per diversi anni e si era recentemente trasferita in una nuova casa. Secondo quanto riferito, la figlia maggiore Ciara avrebbe dovuto prendere parte a un torneo di basket under 14 lunedì, ma è stato cancellato per lutto. Sua sorella, Saoirse, invece era una talentuosa ballerina di danza irlandese. Padre Peter Gannon, un prete locale, ha detto che la comunità è stata devastata dalla notizia della morte delle tre.

“È uno choc per la comunità. Tutti sono di devastati perché purtroppo nella zona non siamo estranei a incidenti mortali del genere”, ha detto. “È orrendo. Il nostro pensiero in questa Settimana Santa va alla famiglia che ora deve portare una croce orrenda”. L’incidente in cui sono morte le tre donne è l’ennesimo nel corso di questi anni; sullo stesso tratto di strada, una donna e la sua anziana madre sono rimaste coinvolte in un incidente tra tre veicoli l’11 marzo.