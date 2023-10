Una vita a dir poco sfortunata quella di una donna morta in un incidente stradale avvenuto la scorsa settimana. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte di venerdì. Secondo la ricostruzione della polizia, la donna era l’unica persona a bordo dell’auto ed è morta sul colpo a causa delle ferite riportate. L’auto condotta dalla vittima, morta sul colpo a causa del forte impatto, è finita contro un cespuglio e poi all’interno di un giardino privato.

Il sindaco Domenic Sarno si è riunito insieme ad altri cittadini sul luogo dell’incidente: “Questa è stata una tragedia enorme per la famiglia. La comunità deve continuare a farsi avanti per questa famiglia. Questo è semplicemente angosciante. È importante ricordarli nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere”, ha detto il cittadino riunito in un momento di preghiera insieme ai suoi concittadini.

Ad agosto uccidono madre e figlia, Stephanie Croteau muore in un incidente stradale

Stephanie Croteau era la figlia di Kim Fairbanks, 54 anni, uccisa da un vicino di casa lo scorso agosto mentre faceva da babysitter ai tre figli della donna, uno dei quali, Aubrianna Lynn, è poi morta a causa delle ferite riportate, secondo l’Associated Press. Nella sparatoria del 14 agosto è rimasta ferita anche la figlia dodicenne della donna morta nell’incidente stradale di venerdì.

Il 14 agosto, Victor Nieves ha fatto irruzione nella casa di Stephanie Croteau, a Springfield, e ha aperto il fuoco contro la madre di della donna, Kim Fairbanks, 52 anni, che insieme al cane di famiglia è stata dichiarata morta sul posto. Poi è andato in una camera da letto dove ha sparato alle nipoti di Fairbanks di 12 e 10 anni.

Victor Nieves, 34 anni, è stato trovato morto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta nell’appartamento. La bambina di 10 anni, Aubrianna Lynn, è stata trasportata in aereo in ospedale dove è morta il 17 agosto. La bambina di 12 anni è sopravvissuta. In seguito all’ennesima tragedia che ha colpito la famiglia Croteau, è stata aperta una pagina GoFundMe per raccogliere fondi. “Ora è in pace con sua figlia Aubrie e Kim Marie Fairbanks2, si legge sulla pagina della piattaforma.