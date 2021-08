Va a pesca e muore folgorato il giorno prima del suo matrimonio, Denis aveva solo 31 anni. La sua fidanzata era accanto a lui

Quella che vi stiamo per raccontare è una storia allucinante. Il protagonista è un giovane 31enne di nome Denis Ricardo Faria Gurgel. Il giovane è un medico e si sta rilassando prima del suo matrimonio. Aveva deciso di staccare un po’ la spina il giorno prima delle sue nozze, così era andato a pesca. Denis stava tenendo in mano una canna da pesca, quando lo strumento è rimasto bloccato in una linea elettrica ad alta tensione.

Il giovane medico era insieme alla sua fidanzata, si trovavano a Cariri do Tocantins, a più di 550 km dalla capitale Brasilia. Si sarebbe dovuto sposare il 30 luglio insieme alla sua fidanzata, il giorno prima di questo dramma. La coppia stava scattando delle foto con le canne da pesca e, quando hanno lanciato l’amo, questo è rimasto impigliato in una linea elettrica.

Denis, allora, è andato a toglierlo ma è rimasto fulminato quando ha messo entrambe le mani sulla lenza. Sono accorsi i vigili del fuoco e il servizio di ambulanza, ma per Denis non c’era più nulla da fare. Da quello che si è scoperto, alcune parti del cavo dove l’amo era finito non avevano più il rivestimento in plastica. Così la linea era esposta.





Circostanza che è stata confermata anche da un pompiere intervenuto. Denis era un medico, aveva lavorato per il dipartimento sanitario municipale di Gurupi in un centro Covid-19 e ha anche lavorato a turni per il municipio di Lagoa da Confusao.

COMOÇÃO com a morte do médico tocantinense Denis Ricardo Faria Gurgel. Ele morreu, hoje, véspera do seu casamento com a também médica Kamilla Godoi, vítima de uma descarta elétrica. Casal era de Gurupi. Meus sentimentos aos familiares e amigos. QUE TRAGÉDIA! pic.twitter.com/4ZYuse7mjq July 30, 2021

Il municipio di Gurupi ha scritto: “Denis era un uomo utile e sempre gentile, è stato molto caro ai suoi colleghi professionisti e anche ai suoi pazienti. La sua morte prematura lascia tutti scioccati e in lutto per questa grande perdita”. Il Comune di Lagoa da Confusao ha poi rilasciato questa dichiarazione: “Esprimiamo la sua solidarietà ai familiari e agli amici. Possa Dio confortare il cuore di tutti in questo momento”.