Crolla la terrazza del ristorante: almeno 4 morti e 27 feriti sul lungomare della nota località balneare. I soccorritori stavano cercando di raggiungere diverse persone che si pensava fossero rimaste intrappolate dal crollo, avvenuto intorno alle 20.30 ora locale (19.30 BST) presso il Medusa Beach Club, un famoso locale a due piani. Una portavoce dei servizi di emergenza ha dichiarato che ci sono “quattro morti e circa 21 feriti”, aggiungendo che tra le vittime ci sono ‘diverse nazionalità’.

I servizi di emergenza hanno scritto su X che sette dei feriti erano in uno stato “molto grave” e altri nove avevano ferite “serie”, e che erano in cura in diversi ospedali. In precedenza, un portavoce del centro ha dichiarato: “Abbiamo attivato un intervento di emergenza a seguito del crollo del soffitto di un edificio a due piani in Avenida Cartago, dove le persone sono intrappolate”.





Crolla la terrazza del ristorante: almeno quattro morti e 25 feriti

E ancora: “I vigili del fuoco e la polizia locale sono sul posto”. Ci troviamo a Palma di Maiorca, popolare località turistica e capitale dell’isola del Mediterraneo occidentale. Maggio è l’inizio della stagione turistica nella zona. Un vigile del fuoco ha descritto una scena “da incubo” al quotidiano Ultima Hora, affermando che al suo arrivo la gente piangeva e urlava intorno alle macerie ammassate al piano terra.

🚨Al menos cuatro personas han fallecido y otras 16 han resultado heridas al derrumbarse el techo de una planta del bar-restaurante Medusa Beach Club en Palma de Mallorca



La principal hipótesis es que el desplome se haya producido por un posible sobrepeso en la terraza pic.twitter.com/2xKqStbf67 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 24, 2024

Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha dichiarato che sta monitorando la situazione da vicino e che il suo governo sarà pronto a dispiegare “tutti i mezzi e il personale necessari”. Marga Prohens, presidente delle Isole Baleari, si è detta sconvolta dal crollo dell’edificio. “Tutto il mio affetto e calore alle famiglie delle quattro persone che hanno perso la vita in questo tragico incidente e auguro la guarigione a tutti i feriti”, ha scritto Prohens su X.

🇪🇸 | URGENTE



Al menos 4 muertos y 27 heridos tras el colapso de un edificio en Palma de Mallorca, España.



Según se informa, la terraza de un bar se vino abajo y varias personas quedaron atrapadas. pic.twitter.com/fk73RQKgoY — UHN Plus (@UHN_Plus) May 23, 2024

🇪🇸🏢🫨Se derrumba un edificio en las Islas Baleares de España, matando al menos a 4 personas.



Un #restaurante de 2 plantas se derrumbó el jueves en la playa de #PalmadeMallorca, matando al menos a 4 personas e hiriendo a 16 en esta zona turística de las #Islasbaleares de… pic.twitter.com/AR2RN2bhTA — netsysmX (@netsysmx1) May 23, 2024

Non è stato reso noto se le persone decedute o ferite siano lavoratori del ristorante o turisti. Il sindaco locale, Jaime Martínez, e il vicesindaco, Javier Bonet, sono arrivati sul posto per coordinare i soccorsi e fornire supporto alle famiglie colpite, come riporta il sito web della TSC. Secondo Eder Garcia, responsabile dei vigili del fuoco spagnoli, la causa del crollo sarebbe da attribuire al troppo peso che la struttura non era in grado di sopportare: “Troppe persone tutte insieme sulla terrazza”, ha detto.

