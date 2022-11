“Viviamo così”. Coppia da record, dieci figli e uno stipendio di 1.500 euro. L’incredibile retroscena

Coppia con 10 figli e 1500 euro al mese. È la storia che sta facendo il giro del web: loro sono Amanda e Chris e vivono a Roanoke, in Virginia. I due si sono sposati nel 2013 e oggi hanno nove figli, con il decimo in arrivo. Dieci bambini che la coppia mantiene con soli 1500 euro al mese. Come fanno? Beh, è stata la stessa Amanda Sellers a spiegare il loro segreto nel corso di un’intervista.

La donna ha spiegato che insieme al marito non lasciano nulla al caso e devono organizzare ogni cosa affinché la gestione di 9 figli non diventi un incubo. All’agenzia di stampa SWNS Amanda ha raccontato: “Non c’è stato un anno in cui non sono rimasta incinta dal 2013 al 2020”. Quando si sono sposati nel 2013 Chris aveva già due figli, Logan di 12 anni e Ryan di 11.

Leggi anche: Choc all’obitorio: due mogli piangono il defunto ma arriva un’altra donna ancora





Coppia con 9 figli e 1500 euro al mese: il loro segreto

Nel 2014 è nato il primogenito della coppia, Liam. Da quel momento ogni anno la famiglia si è allargata: “Penso che il 2021 sia l’unico anno in cui non lo sono stata (incinta, ndr)” le parole di Amanda. Nel 2015 sono arrivate le gemelle Mya e Mia, nel 2017 i gemelli Asher e Brycen, nel 2018 Eli e nel 2020 Emma. D’altra parte il desiderio di Amanda è sempre stato quello di “voler avere il maggior numero possibile di figli”. Un desiderio condiviso col marito, dopo le prime perplessità.

Naturalmente tutto deve essere organizzato nel dettaglio per far funzionare le cose. Amanda e Chris hanno acquistato, ad esempio, un furgone da 15 posti per andare in giro coi loro figli. Ogni mese la coppia spende 1500 euro per i prodotti alimentari, 1100 per alimenti a lunga conservazione e 400 per prodotti freschi, da comprare ogni settimana.

“Programmo circa quindici cene, poi le raddoppio – ha spiegato Amanda – non pianifico i giorni nei quali faremo quei pasti, ma mi assicuro che ce ne siano abbastanza. Abbiamo un grande congelatore nel seminterrato e un frigo con congelatore in cucina. Mi piacerebbe avere un altro congelatore se avessimo spazio”. Anche i più piccoli contribuiscono alla vita familiare: “Cerco di insegnare a tutti loro a essere indipendenti – racconta la donna – in modo che possano dare una mano con le faccende domestiche ed essere in grado di organizzare la colazione e il pranzo da soli. La maggior parte di loro sa come lavare il bucato o fare un panino al burro di arachidi. E imposto un timer di 10 minuti quasi tutti i giorni per farli riordinare”. E a Natale? “Niente colpi di testa. Il budget è fisso: 50 dollari a testa”.

E Amanda non ha intenzione di fermarsi: “Sono molto contenta delle dimensioni della nostra famiglia. Dieci è un gran numero. Pensiamo che questo potrebbe essere il nostro ultimo figlio, ma siamo aperti alla possibilità di averne ancora”.

Gratta e vince 500mila euro con un biglietto da 10. Non ci credeva: il colpo di fortuna e la reazione davanti ai tabaccai