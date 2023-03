La notizia non farà piacere ai suoi milioni di fan eppure lei, star di TikTok, non ne ha fatto mistero scatenando immediatamente un dibattito social divisivo. Da una parte chi si è schiarato con lei, e racconta di seguire esattamente la stessa linea di pensiero, dall’altra chi la accusa di ‘cattivo gusto’ per usare un eufemismo. Per capire la portata del dibattito basta dare uno sguardo al numero di visualizzazioni del video.



In pochissime ore sono state oltre 700mila le visualizzazioni su profilo di Sophia Shatterson. Un nome che a molti potrebbe non dire niente ma che, invece, per il popolo di internet è quasi un totem. Totem che rischia di finire in archivio: il motivo è nella stretta che pare si sta per abbattere sull’App cinese. Solo poche settimane fa infatti il Corriere della Sera scriveva come: “In un contesto di alta tensione internazionale che incide anche sulla cybersicurezza la Commissione europea ha vietato TikTok su smartphone e tablet del suo staff”.

Sophia Shatterson, la star di TikTok: “Non mi lavo mai le mani dopo essere andata in bagna”



E ancora: “L’organo di gestione interno della Commissione ha infatti deciso di sospendere l’uso dell’applicazione TikTok sui suoi dispositivi aziendali e sui dispositivi personali registrati nel servizio della Commissione per i dispositivi mobili”. Secondo alcuni il primo passo per arrivare alla messa al bando dell’app e non saranno felici i più piccoli, l’età media di chi usa TikTok è molto bassa. E neppure Sophia Shatterson.



Sophia che, nel dettaglio, ha scritto: “Ho intenzione di espormi perché so che è una cosa strana e non so se altre persone lo facciano”, ha detto nel video su TikTok. Dopo aver fatto la pipì non mi lavo sempre le mani, soprattutto quando sono a casa mia. Se ho degli ospiti e vado a fare pipì, apro il lavandino e fingo di lavarmi le mani, poi attendo un po’ in modo che pensino che mi sono lavata le mani ma non lo faccio”.



E via ai commenti: “Sei una sporcacciona e sprechi pure acqua”. Qualcun altro invece ha ammesso: “Anche io sono come te”. Il dibattito è imperversato con alcune centinaia di commenti che, letteralmente, hanno sommerso il profilo della ragazza. E voi con chi state?