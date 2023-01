Acquista online delle statuine per il presepe ma quando arriva il pacco la scoperta è choc. È successo a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, poco lontano dalla famosa strada di San Gregorio Armeno a Napoli, la strada del centro storico della città campana, celebre turisticamente per le botteghe artigiane di presepi.

La tradizione presepiale di san Gregorio Armeno ha un’origine remota e oggi la via del capoluogo campano è conosciuta in tutto il mondo come il centro espositivo delle botteghe artigianali. Botteghe che ormai tutto l’anno realizzano statuine per i presepi, sia canoniche che originali, con personaggi del momento storico, dai politici agli sportivi, passando per i personaggi del mondo dello spettacolo.

Compra statuine del presepe ma quando il pacco arriva a casa la scoperta è choc

Ma torniamo al fatto di cronaca che ha come protagonista ignaro un cittadino di San Giorgio a Cremano. Come detto, l’uomo aveva intenzione di acquistare delle nuove statuine per il suo presepe e per evitare il caso della famosa via di Napoli ha deciso di affidarsi al web. Navigando in rete ha trovato un sito spagnolo e ha ordinato due statuine.

L’ignaro acquirente sceglie due statuine: un agricoltore che pota l’uva dalla vite e il figlio vestito di cenci che regge un cestino di vimini. Un affare ad avviso dell’uomo, con tanto di spese di spedizione incluse. Così inserisce le statuine del carrello e procede all’acquisto. Trascorso qualche giorno dall’ordine il pacco arriva a casa. Ed è qui che fa una scoperta choc.

Il corriere consegna all’uomo un grande pacco. Come mai un pacco così grande per due statuine del presepe? Una volta aperto il pacco, l’uomo ha fatto una scoperta choc: al suo interno c’erano dieci chili di marijuana. Immediata la chiamata ai carabinieri della stazione di Napoli, che subito si sono recati sul posto per sequestrare la droga e avviare le indagini sul caso.