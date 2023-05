Compra una casa in Sicilia a 1 euro: ora vale mezzo milione. Questa è la bella storia di Meredith Tabbone, un ragazza italoamericana che ha voluto provare ad investire in Italia, lasciando temporaneamente la sua Chicago. La donna, 43 anni, è venuta a conoscenza del fatto che alcuni comuni della Sicilia hanno messo a disposizione alcuni appartamenti a una cifra simbolica di appena 1 euro. La donna così non si è fatta attendere e ha deciso di agguantare l’opportunità di questa asta per poterci poi lavorare con la ristrutturazione.

La Tabbone aveva degli avi in Sicilia, suo padre padre Michael era originario proprio di quella splendida regione. A questo punto, nel 2016 circa, la donna ha ottenuto la cittadinanza italiana e ha scoperto che il suo bisnonno, Fillippo Tabbone, era originario di Sambuca di Sicilia, un piccolo paese. Così, nel gennaio 2019, quasi per gioco, la donna ha fatto un’offerta per un “appartamento fatiscente” proprio a Sambuca.

Qualche mese dopo la sconvolgente scoperta: la sua offerta simbolica si era aggiudicata la casa. Un mese dopo eccola arrivare coi muratori per la ristrutturazione dell’immobile. Chiaramente al suo interno la casa non aveva nulla, né acqua, né gas, né corrente. Il tetto era ricoperto di amianto che ha tolto immediatamente in sicurezza. L’anno dopo Meredith Tabbone compra anche la casa vuota accanto per 27 mila sterline.

Dopo poco più di 3 anni e 210.000 sterline, ecco qua che la donna ha il suo spazio di ben 300 metri quadrati con quattro posti letto. A questo punto la donna ha acquistato altre due case per gli ospiti nello stesso villaggio per un totale di 28.000 sterline e un edificio in disuso per 58.000 sterline che sta trasformando in una galleria e in un caffè. Ora però, il suo investimento di 230.000 sterline nella casa originale da 1 euro varrà tra le 4 e le 500 mila sterline quando tutti i lavori saranno completati nell’autunno del 2023.

Meredith, con l’aiuto del suo architetto, ha trasformato il monolocale in una casa vacanze con quattro camere da letto: ora è tutto nuovo compresi gli infissi, i cavi elettrici e tutti i comfort possibili. ”Abbiamo anche installato una terrazza superiore, una terrazza inferiore – racconta la donna – una spa e una cantina, oltre a un camino e a un forno per la pizza”.

