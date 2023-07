Esmae Hodgetts è una ragazza di 20 anni sopravvissuta a un ictus. È stata lei stessa a raccontare la sua storia e a parlare di un banale sintomo che ha ignorato e che, invece, era un chiaro campanello d’allarme. Esmae, che si vantava di essere in forma e in salute, è stata turbata nello scoprire la vera causa della sua agonia, un ictus che ha sconvolto la vita dell’infermiera.

Esmae, un’infermiera dentale di Chesterfield, vuole che altri ventenni si rendano conto che non sono immuni da un ictus solo a causa della loro età. “Può succedere ai giovani”, ha detto a MailOnline. “Di solito dicono di non preoccuparsene fino a quando non hai 40 anni. Io sono stata solo sfortunata ma come me potrebbe accadere anche ad altri giovani”.

Ignora i sintomi e ha un ictus a 20 anni

Esmae, che è andata al pronto soccorso il giorno successivo al malore, era completamente ignara dei segni premonitori che l’avevano afflitta giorni prima di sentirsi male. La ragazza ha ricordato come ha improvvisamente sviluppato un forte mal di testa alla fine del 2022, proprio alla vigilia di Capodanno. “Era così intenso che sembrava un dolore lancinante alla testa e si irradiava lungo il collo”, ha detto la giovane al Mail Online.

Eppure Esmae, che è andata al pronto soccorso il giorno successivo, era completamente ignara dei segni premonitori che l’avevano afflitta giorni prima di crollare: un intenso dolore al collo e alle spalle. Sebbene di solito innocuo, il dolore al collo può segnalare uno strappo in una delle arterie che irrorano il cervello. Può anche causare dolore alla spalla e simulare un’emicrania, secondo un articolo pubblicato sul BMJ. Conosciuta dal punto di vista medico come dissezione dell’arteria cervicale, questa è una delle principali cause di ictus negli under 50.

I medici non si sono accorti che aveva avuto un ictus per quasi due giorni a causa della mancanza di sintomi evidenti. Gli stessi medici erano sconcertati perché la sua coordinazione e il suo modo di parlare erano completamente inalterati. Anche il team dell’ictus è rimasto sorpreso quando i risultati della risonanza magnetica sono tornati per rivelare che aveva avuto un ictus. Oggi la ragazza sta bene ma ha voluto lanciare un appello ai ragazzi della sua età affinché non ignorino i segnali che il corpo invia.