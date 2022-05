Era ossessionato dai serial killer ed è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Bobbi-Anne McLeod, 18 anni. Il cantante e chitarrista Cody Ackland è stato arrestato per l’omicidio di un’adolescente avvenuto alla fermata dell’autobus a Plymouth, nel sud-ovest dell’Inghilterra nella contea del Devon.

Cody Ackland arrestato a 24 anni per il terribile omicidio di Bobbi-Anne McLeod. Il cantante e chitarrista della band indie locale Rakuda, conduceva una doppia vita e aveva una passione segreta per i serial killer, in particolare l’assassino statunitense Ted Bundy.





Cody Ackland arrestato, il cantante in carcere per omicidio

Cody Ackland è stato arrestato per aver picchiato la diciottenne Bobbi-Anne McLeod con un martello da carpentiere. “Bobbi-Anne aveva solo 18 anni. Aveva tutta la sua vita davanti a sé finché non è stata brutalmente e selvaggiamente soffocata da lei. La sua famiglia lotta per comprendere un futuro senza di lei”.

Terrificante il racconto degli amici con cui poco dopo è andato a fare le prove in sala. Cody Ackland rideva e li abbracciava e in quei momenti appariva “molto più felice del solito”. Nei mesi precedenti l’omicidio, Ackland aveva cercato su Internet informazioni su diversi assassini, tra cui Bundy, il killer della Golden State Joseph DeAngelo Jr, Andrei Chikatilo, Ivan Milat, Fred West e Tommy Sells.

Cody Ackland, arrestato per l’omicidio della giovane, ha messo il suo corpo nel bagagliaio della sua macchina rossa e ha guidato per più di 25 miglia fino a Bovisand, sul lato orientale di Plymouth Sound, dove l’ha spogliata dei suoi vestiti e alcuni gioielli e ha scaricato il suo corpo in sottobosco lungo un pendio.

#LatestNews – A #Plymouth man has been jailed for life after murdering teenager Bobbi-Anne McLeod in a sadistic and prolonged attack to satisfy his morbid fascination with serial killers. Cody Ackland will serve a minimum of 30 years and 190 days. https://t.co/Nlp6lCUAGE pic.twitter.com/YgrmiTZ9My — Devon & Cornwall Police (@DC_Police) May 19, 2022

“Era stata scaricata a faccia in giù nella terra e nel fogliame. Il suo corpo era completamente nudo. Tragicamente, Bobbi era morto. La scena è stata chiusa mentre il suo corpo è stato recuperato. C’erano 14 lacerazioni alla testa e al viso. Il suo corpo è stato identificato attraverso le cartelle cliniche”, ha spiegato il medico legale durante il processo. Tre giorni dopo l’omicidio Cody Ackland è andato a costituirsi alla polizia ed è stato arrestato.

