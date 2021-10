Si chiama Cleo Smith, ha 4 anni ed è scomparsa di notte da un campeggio australiano. La piccola era in tenda con i genitori e da quello si presuppone si pensa che sia stata rapita con tutto il sacco a pelo. Siamo nell’ovest del Paese, in quello che doveva essere un fine settimana di svago all’aria aperta. Ora in tutta l’Australia e il mondo intero, l’immagine della piccola Cleo con i suoi codini biondi, è presente praticamente ovunque. Dai social ai giornali. La foto della piccola compare da sabato, giorno della scomparsa, sui media australiani.

Da quando la bambina, di appena 4 anni, è scomparsa da un campeggio dov’era in vacanza con mamma e papà, vicino a Macleod, Australia occidentale. Il triste riscontro sabato mattina, quando i genitori sono andati a svegliare la piccola e non l’hanno trovata nella tenda. Cleo Smith la sera prima si era addormentata accanto a loro, nella tenda di famiglia, “all’1:30 di notte era ancora lì, si era svegliata chiedendo da bere”; la mattina dopo, quando hanno aperto gli occhi, poco dopo le 6, non c’era più. Dileguata.

Nessuna traccia neanche del suo sacco a pelo, dettaglio che rende improbabile che la piccola si sia allontanata da sola in quest’area remota e desolata, dominata da dune di sabbia, arbusti e rocce, con qualche baracca e roulotte abitate da locali sulla spiaggia. Oggi, al quarto giorno di ricerche senza risultati, anche via mare e via aerea (a un tratto interrotte per il maltempo), la polizia ha espresso “serie preoccupazioni” sulla sorte ddi Cleo Smith ma ha anche assicurato che le indagini andranno avanti.





Un dettaglio inquietante però lo hanno rivelato alcuni campeggiatori, hanno raccontato di aver sentito un’auto sgommare via dall’area del camping in cui dormiva Cleo Smith, intorno alle 3 di notte. Ma su questo come su altri punti gli inquirenti per ora no si sbilanciano e tutte le piste restano aperte.

The shellshocked mother and stepdad of missing Cleo Smith have spoken of their fears as the search for the little girl continues. #7NEWS https://t.co/kWzPwCEbhh October 19, 2021

Nel frattempo la polizia ha invitato il padre biologico della bambina a presentarsi nella stazione di Mandurah, 1000 chilometri a sud dal luogo in cui Cleo Smith è scomparsa. L’uomo, Daniel Staines, è arrivato in questura con i genitori al fianco: non ci sarebbero indizi, finora, per pensare che sia coinvolto con la sparizione della figlia. Seguiranno aggiornamenti.