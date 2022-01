Clayton Osteen e Victoria Pacheco, 24 e 23 anni, genitori di un bambino di appena sei settimane, Jayce, nato il 22 novembre 2021, sono morti a distanza di due giorni lasciando nel più profondo dolore familiari, amici e conoscenti. Il ventiquattrenne ha tentato il suicidio la sera di Capodanno ed morto due giorni dopo in ospedale, mentre la sua ragazza, Victoria Pacheco, si è tolta la vita due giorni dopo.

La coppia, entrambi poliziotti dello sceriffo di St. Lucie, aveva un figlio nato solo lo scorso novembre, che ora è stato affidato al fratello dell’uomo. “Il mio cuore è così triste. Non pensavo di poter soffrire così tanto, ma la perdita della mia bellissima nipote è struggente”, ha detto su Facebook la nonna di Victoria Pacheco, Bernice Bartolini.

“Sono come Romeo e Giulietta. Ora staranno insieme per sempre. Questa perdita è così dolorosa… Victoria ed io eravamo molto vicine quando vivevo in Florida, lei era lì per me. Avrei voluto essere lì per lei. Le mie viscere sono lacerate, il mio cuore fa così male”, ha scritto ancora la donna pubblicando una foto insieme all’amato nipotino.





È stata aperta una pagina sulla piattaforma GoFundMe creata per raccogliere fondi per il figlio della coppia Jayce ha dichiarato: “Tragicamente, per ragioni completamente sconosciute Clayton si è tolto la vita il 31 dicembre 2021. Distrutta dalla notizia della perdita, Victoria si è tolta la vita due giorni dopo”.

“Clayton e Victoria erano pieni di gioia, genitori per la prima volta, entusiasti della loro famiglia, innamorati del loro bambino Jayce e innamorati l’uno dell’altro”. Ora la famiglia e gli amici, sconvolti dalla perdita, esprimono disperazione e dolore per la scelta dei genitori di porre fine alle loro vite. Clayton Osteen, 24 anni, ha prestato servizio nei Marines degli Stati Uniti, ed è stato premiato come vice dell’anno nel 2020.