Questa è la curiosa vicenda di una ragazza di 19 anni, Claire Mack, che per anni ha sofferto di una bruttissima tosse. Una di quelle che non vanno mai via. Claire ha quindi deciso di vederci chiaro una volte per tutte, ma la svolta è arrivata quando, durante una vaccinazione, il medico ha chiesto che venissero fatti dei controlli per capire di che tipo fosse quella tosse. La ragazza aveva una brutta infezione polmonare.

Un raffreddore trascurato le aveva portato lunghi strascichi, così dopo essersi fatta male al dito con il ferro spinato ed essere andata in ospedale per l’antitetanica, il medico ha voluto fare analisi più approfondite scoprendo però qualcosa di veramente inaspettato. Sono rimasti tutti di sacco quando hanno scoperto che il suo cuore era dalla parte opposta del petto: “Il dottore ha spiegato che si chiama destrocardia e che dovrei informare il mio medico di base della mia condizione”, ha raccontato Claire Mack.

Claire Mack, la storia del suo cuore

La giovane Claire Mack a questo punto ha detto: “Non avevo mai fatto una radiografia del torace, quindi non c’era modo di sapere che il mio cuore è invertito. Abbiamo fatto un controllo col mio medico di base e ha detto che il mio cuore batte più forte sul lato destro, ma ovviamente non c’è modo di diagnosticare la destrocardia da soli”.





Claire Mack ha spiegato tutto pubblicando la sua storia su TikTok dove si è scatenata la curiosità di molti utenti. La destrocardia è una condizione molto rara, si pensa che ne soffra l’1% della popolazione. Tuttavia non si tratta di una patologia e la 19enne di fatto non ha alcun problema di salute e ha una perfetta funzionalità cardiaca.

La cosa curiosa è che se non avesse avuto questa brutta tosse, il medico non avrebbe chiesto di fare un rx toracica e non avrebbe mai scoperto che il cuore si trovava nella parte opposta a dove invece è sempre. Naturalmente la giovane Claire Mack non rischia nulla e non ha problemi di salute, tuttavia è sempre meglio saperlo, non si sa mai…