Scoppia incidente a bordo tra i passeggeri, è caos totale sul volo delle vacanze, Sul veicolo si sono vissuti attimi di vero terrore. Una situazione esplosa all’improvviso e degenerata rapidamente, prima del decollo. Il personale di bordo ha lanciato quindi una richiesta di aiuto. Costretta a intervenire la polizia. Alla fine 24 viaggiatori non sono più partiti.

Un gruppo di passeggeri ha scatenato il panico a bordo dell’aereo quando mancava pochissimo al decollo. Secondo quanto riferito, i viaggiatori si sono scagliati con modi violenti e senza motivazione contro il personale della linea aerea. Questi ultimi hanno tentato in un primo momento di riportare la situazione alla calma, ma è stato impossibile contenere la furia dei passeggeri indisciplinati.

Caos a bordo del volo delle vacanze, per 24 viaggiatori finisce malissimo

L’incidente si è concluso con l’espulsione dal volo di ben 24 passeggeri, i quali si sarebbero resi autori di “un comportamento inappropriato”, come spiegato poi dalla compagnia aerea in un comunicato ufficiale.

È successo tutto il 20 giugno, a bordo di un aereo della easyJet. La stessa compagnia ha spiegato che “il personale di cabina e di terra di easyJet è addestrato a gestire tali situazioni per garantire la sicurezza del volo e degli altri passeggeri”. L’aereo alla fine è partito con un forte ritardo.

“Possiamo confermare che a un gruppo di passeggeri che doveva viaggiare sull’EZY3163 da Glasgow a Faro ieri sera è stato negato l’imbarco prima del decollo ed è stato espulso dalla polizia a causa di un comportamento disturbante”, ha riferito il portavoce di easyJet alla stampa.

Anche la polizia ha rilasciato dichiarazioni sul caso: “Intorno alle 17:10 di giovedì 20 giugno 2024, gli agenti sono stati chiamati per segnalare un disordine a bordo di un aereo in partenza per il Portogallo”. I poliziotti hanno aiutato quindi “a rimuovere 26 uomini dall’aereo”.