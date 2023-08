Sta facendo molto discutere l’affermazione di Sofia Franklyn, un personaggio molto conosciuto nel mondo dei social. Ha deciso di raccontare cosa fa durante il primo appuntamento con un uomo e immediatamente è stata travolta dalle critiche. Lei è stata totalmente onesta e ha svelato cosa viene da chiedere a coloro che decidono di trascorrere una serata insieme. E gli hater si sono scatenati, attaccandola in maniera anche molto pesante.

Sofia Franklyn ha fatto scoppiare il caos e difficilmente le acque si calmeranno anche nelle prossime ore. Ha rivelato a tutti cosa fa dunque durante il primo appuntamento con un uomo e lo choc ha preso il sopravvento. La giovane, che ha 30 anni, ha anche spiegato le ragioni che l’hanno portata a comportarsi in questo modo. Quindi, chi ha intenzione di conoscerla può già sapere in anticipo a cosa andrà incontro in futuro.

Sofia Franklyn, cosa fa durante il primo appuntamento con un uomo

Nel podcast Sofiapodcast, Sofia Franklyn ha detto davanti al noto tiktoker Leo Skepi cosa fa ogni volta che ha un primo appuntamento con un uomo. C’è chi chiede quali siano le passioni di una persona, che lavoro faccia, quali siano le sue aspirazioni future, ma l’influencer americana chiede ben altro ed è più strettamente materiale. E questo ha sollevato un vero e proprio caso, creando molta tensione sui social network in queste ore.

Ecco le rivelazioni bomba di Sofia: “Non penso che sia strano chiedere il conto in banca di una persona, io al primo appuntamento lo faccio sempre. Non sto scherzando, è la verità. Io credo che sia importante sapere dall’inizio con chi si sta uscendo. Io accanto a me vorrei un uomo che abbia o, almeno possa avere, il mio stesso tenore di vita. Io non sono una cercatrice d’oro o di soldi, perché li ho già di mio, però, penso sia fondamentale uscire con persone uguali a te. I soldi sono importanti“.

Infine, ha esclamato: “Inoltre, se non me lo vogliono dire, posso anche uscirci altre due o tre volte, poi, però, devo scoprire quanti soldi hanno sennò, per me, può anche finire“. Queste alcune critiche del popolo del web, riportate dal sito Leggo: “Mamma mia… sarà anche ricca ma è poverissima d’animo”, Se una ragazza chiede cose così private all’inizio, gli uomini devono capire che è un grosso campanello d’allarme per ciò che potrebbe essere”, “Bisogna andarsene subito dopo che lo chiede”.