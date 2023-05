Parcheggia l’auto e al ritorno trova una minaccia anonima. Chiunque guidi una macchina in una grande città sa quanto possa essere snervante e faticoso trovare un parcheggio. Se poi appartenete a quella categoria di persone che esigono di parcheggiare a massimo 5 metri dal posto in cui siete diretti, beh allora la questione si complica terribilmente.

Metteteci anche che siete in ritardo e la frittata è fatta. Nove volte su dieci il parcheggio non si trova. Oppure laggiù… sì, finalmente, ora posso parchegg… Niente da fare, c’è una di quelle macchine-scatoletta o uno scooter. E via che i nervi saltano. La storia che vi stiamo per raccontare, invece, è diversa. Qui la signora il parcheggio l’aveva trovato. Ma c’è stato un altro problema. A qualcuno quel parcheggio ha dato fastidio. E parecchio.

La donna parcheggia, ma al ritorno trova una minaccia sull’auto

È successo a Oldham, borgo nella contea metropolitana della Grande Manchester, in Inghilterra, zona nord-est della cittadina. A raccontare il fatto è stata la figlia della signora che è rimasta scioccata da quanto avvenuto. In pratica la donna ha parcheggiato la sua macchina in un posto non riservato, al numero 82. Al suo ritorno ha trovato un biglietto sul quale era scritto: “I posti all’81 e all’83 erano liberi. La prossima volta che hai bisogno di parcheggiare la tua auto per più di due ore prendi un posto a pagamento“.

L’anonimo autore del biglietto ha aggiunto: “Evita di occupare lo spazio disponibile davanti a casa mia“. Poi ha minacciato: “Il posto che troverai la prossima volta potrebbe non essere così disponibile”. Il fatto è avvenuto in Radcliff Street e a renderlo noto tra gli altri è stato ieri, lunedì 22 maggio, The Bolton News. “Adesso – ha spiegato su Facebook la figlia della signora che ha parcheggiato – mia madre è preoccupata di poter parcheggiare anche in posti perfettamente legali e sensati”.

“Questa volta sei stata fortunata, la prossima non sarà così“. È stata questa minaccia a rendere tutta la vicenda surreale tanto che la donna che ha trovato il biglietto e la figlia hanno deciso di rendere pubblica la storia. “Se avete subito danni all’auto ora potreste sapere da dove arrivano, ovviamente ciò non è sicuro”. Il post è stato commentato da molti utenti. Eccone alcuni: “Io avrei chiamato la polizia” e “Disgustoso” o “Pura malvagità”. E voi, cosa avreste fatto?

