Ha del clamoroso quanto fatto da una coppia di sposi, che al loro matrimonio ha offerto agli invitati qualcosa di inaspettato, riguardante il cibo. Il video del momento topico dell’evento è stato caricato su TikTok dall’uomo, che ha voluto quindi rendere partecipi i suoi follower di quanto successo nel giorno speciale con la sua neo moglie. Non sono mancate le polemiche, ma lei le ha volute immediatamente spegnere e ha spiegato perché abbiano preso una decisione simile.

La coppia di sposi stava festeggiando il suo matrimonio, quando si è arrivati al momento tanto atteso dagli invitati, ovvero cosa dovessero mangiare. Ma il cibo della cena giunto sui tavoli non è stato quello tradizionale, ma i neo marito e moglie hanno voluto sorprendere tutti con una scelta insolita. Nonostante le critiche, chi era presente sembra aver gradito particolarmente questo gesto, dato che si sono uditi applausi e urla gioiose.

Coppia di sposi sorprende al loro matrimonio: cosa hanno offerto come cibo

La coppia di sposi è composta dal 27enne Thomas Bllaudeau e dalla consorte 25enne Ophélie. Al loro matrimonio hanno scelto del cibo molto diverso dal solito, ma stando a quanto riferito dal Daily Mail, in tanti hanno contestato la loro decisione. I due giovani, originari della Francia, non hanno proposto agli ospiti primi e secondi ma tutt’altra cosa. C’è stata una divisione netta tra gli utenti, infatti le opinioni sono state davvero contrastanti.

All’improvviso è arrivato un fattorino durante la festa nuziale, che portava con sé ben 300 panini del McDonald’s, nonché pepite di pollo e non solo. Entusiasmo smisurato dagli invitati, mentre sui social c’è chi ha detto: “Per quello stesso prezzo avreste potuto pagare qualcuno e farvi preparare qualcosa di qualità”. Ma c’è chi ha difeso i coniugi, dicendo che abbiano fatto una scelta che può starci. E infine sono arrivate anche le dichiarazioni di Thomas e Ophélie a Le Parisien, che hanno chiuso il caso.

Queste le parole degli sposi, riportate anche dal sito Leggo: “Abbiamo visto i prezzi di alcuni catering, ma sono difficile quando si tratta di mangiare. Avevo paura di pagare per qualcosa che poi alla fine non ci sarebbe piaciuto. Così è stato più economico e tutti hanno apprezzato”. Nozze sicuramente fuori dal comune per i francesi Thomas ed Ophélie, i quali hanno anche ottenuto più di 2 milioni di visualizzazioni grazie al filmato.