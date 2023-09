Choc al matrimonio per colpa della damigella. Il fatto è stato raccontato su Reddit e ripreso da Leggo in un articolo a firma di Niccolò Dainelli. Tutto inizia dalla ricerca dell’abito della damigella e migliore amica della sposa che finalmente avrebbe visto coronato il sogno di sposare il suo fidanzato. “Io mi fidavo di lei, era la mia migliore amica e non potevo che chiedere a lei di fare la mia damigella d’onore“, ha detto la giovane sposa.

“Mai mi sarei aspettata di vederla in quelle condizioni al mio matrimonio, ha rovinato tutto”, ha raccontato ancora su Reddit. “Le avevo dato piena libertà di scelta sul vestito perché mi fidavo di lei. Le avevo solo indicato che il tema del matrimonio sarebbe stato su due colori: blu scuro e crema, ma quando l’ha vista arrivata è rimasta impietrita e inorridita“.

Choc al matrimonio per colpa della damigella d’onore

Nell’articolo e sulla piattaforma Reddit si legge ancora il racconto della sposa. “La conosco da 15 anni e non l’avevo mai vista con un vestito così volgare, striminzito e irrispettoso. Era praticamente nuda e, poi, mi ha rivelato di non avere la biancheria intima, si vedeva tutto! È stato osceno. Tutti la guardavano indignati e mi ha rovinato la scena”.

“È stata tutto il giorno a lamentarsi di tutto, invece di supportarmi nel giorno più bello della mia vita, ha avuto da ridire su tutto. Non ha fatto altro che dire che non vedeva l’ora di tornare a casa. Come se fosse gelosa di quello che stessi vivendo”, ha raccontato ancora la sposa, che tra i commenti ha avuto molta solidarietà dagli utenti, scioccati per il comportamento dell’amica.

“Ho troncato qualsiasi rapporto con lei, mi ha rovinato il matrimonio, la odio”, ha spiegato ancora la sposa. La damigella ed ex amica della sposa si è presentata con un vestito che lasciava davvero poco all’immaginazione e non indossava biancheria intima. A causa del suo outfit, il fotografo ha dovuto cancellarla dalla maggior parte delle foto ”per non rovinare il suo lavoro”.