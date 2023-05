Centinaia di chili di pasta cotta lungo un ruscello, il mistero. Uno scenario surreale lungo la riva del corso d’acqua. Alcune fonti hanno stimato circa otto metri di terreno occupati da 200 kg di pasta costa, tra spaghetti e maccheroni: le immagini fanno velocemente il giro del web. E ovviamente la domanda è dovuta: chi ha scaricato la pasta lungo il riscello e perchè? Tante le ipotesi avanzate dagli utenti che hanno appreso la notizia. Il mistero si infittisce lasciando ancora diversi quesiti irrisolti.

Pasta cotta abbandonata lungo il ruscello, scatta il mistero. Tutto ha avuto inizio da una segnalazione e la notizia viene diffusa sul New York Times dopo le dichiarazioni di Nina Jochnowitz, residente a Old Bridge, in New Jersey. Le immagini fotografate sul posto e condivise sulla bacheca social della donna mostrano chiaramente cosa è successo: una striscia lunga circa 8 metri di spaghetti e maccheroni pari a una quantità di 200 kg. Scatta il mistero dello scandalo detto ‘Great Pasta-gate of 2023’, come lo ha definito Denise Bloom, amministratore di un gruppo Facebook locale.

Pasta cotta abbandonata lungo il ruscello, scatta il mistero: le immagini choc

“C’erano letteralmente 25 piedi di pasta che erano stati scaricati”, ha riferito al Times Nina poi accorsa sul posto per documentare quanto accaduto con tanto di fotocamera. Una volta raccolte le immagini choc, la donna ha inviato un’e-mail a un funzionario comunale per segnalare il ritrovamento. In molti si chiedono il motivo: “Era un ristoratore con una cancellazione dell’ultimo minuto per un matrimonio? Un ristorante che cucina per una squadra di calcio che non si è mai presentata?”, si legge sul Times.

Per la signora Nina Jochnowitz, la pasta cotta abbandonata lungo la riva del ruscello potrebbe essere l’immagine più emblematica di una carenza più grave: la mancanza di un servizio di raccolta differenziata a Old Bridge, che conta circa 67.000 residenti. Ovviamente poco dopo la segnalazione e la diffusione della notizia, il caso è stato preso in indagina dal dipartimento di polizia. Inoltre due impiegati dei lavori pubblici hanno provveduto a ripulire l’intera area “smaltendola correttamente”, ha detto il signor Himanshu Shah, amministratore comunale.

Sempre sulle colonne del Times si apprende che la signora Jochnowitz avrebbe compreso l’autore del gesto. Nello specifico sembra che non si tratti del titolare di un ristorante: “Era una residenza privata, e sto parlando con la famiglia tramite un individuo che conosce la famiglia“, ha riferito per poi ironizzare: “La mia speranza è che chiunque l’abbia fatto non stia mangiando tanti carboidrati quanti ne ha cucinati”.