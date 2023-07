“L’HO FATTO! Sono così orgogliosa e felice che non riesco nemmeno a descriverlo. Rendere orgogliosa la mia comunità e mostrare che si può fare. E sì, sono trans e io voglio condividere la mia storia, ma sono anche Rikkie e questo è ciò che conta per me. L’ho fatto da solo e ne ho amato ogni momento. Voglio ringraziare la giuria e tutti i membri del team di Miss Olanda per la loro fiducia, questo è solo l’inizio”. Con queste parole Rikkie Valerie Kolle ha commentato la vittoria al concorso di Miss Olanda.

La 22enne modella olandese originaria delle Molucche Rikkie Valerie Kolle ha vinto il concorso sconfiggendo Habiba Mostafa, Lou Dirchs e Nathalie Mogbelzada durante una sfarzosa cerimonia tenutasi sabato ad Amsterdam. Questa storica vittoria consolida il suo posto come concorrente per l’ambito 72esimo titolo di Miss Universo.

Rikkie Valerie Kollé è la prima miss transgender, scoppia la polemica

“Attraverso il mio impegno e la mia forza spero di portare un cambiamento nella società. Alla fine, si tratta di essere in grado di diventare chi sei senza problemi, e questo può accadere quando TU lo vuoi. Non solo posso aiutarti in questo, ma con l’organizzazione Miss Olanda dietro di me spero che la mia storia come il piccolo Rik diventi una storia che possiamo lasciare nel passato e non dover ripetere sulla generazione di adesso. Non è mai troppo tardi e l’aiuto è sempre pronto. Questo è sempre stato il mio principio guida e voglio trasmetterlo e diffonderlo con la mia storia ed esperienza”, ha scritto la neo Miss Olanda sui social.

Dopo la vittoria la pagina della miss è stata presa d’assalto e sul post in cui festeggiava e sono comparsi tantissimi commenti contro la sua vittoria al concorso di Miss Olanda. Rikkie Valerie Kollé, 22 anni, è infatti la prima donna transgender ad aggiudicarsi il titolo di reginetta di bellezza. “Ne abbiamo abbastanza di queste stronzate. Hai rubato questo titolo a donne VERE. Non hai assolutamente nulla di cui essere orgogliosi”, “Ben fatto. Un uomo ha appena rubato il primo posto di una donna e riceve un applauso per questo. Cerchio completo, abbiamo appena ucciso 200 anni di lavoro di donne che hanno lottato per l’uguaglianza”.

“Così incredibile, così sbagliato. Dopo tutto, una transgender non può diventare Miss Paesi Bassi. Non è possibile. Ridicolo che possa partecipare. Lo stesso vale per la partecipazione a competizioni sportive femminili da parte di uomini d’origine. Vergogna a tutte le donne. L’intera partita e il titolo associato perdono il loro valore”, “Mi dispiace ma il fatto che le persone “trans” possano partecipare anche a questo tipo di concorso per DONNE? e se lo difendi ancora come donna, cresci, gente, non vedi dove sta andando questo mondo? Letteralmente tutta la follia è normalizzata”, si legge ancora nel post della miss.