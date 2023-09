Svolta choc nel caso della morte di una bambina di due mesi. Il decesso risale al 2021 e solo oggi è arrivata la terribile notizia sul vero motivo della morte della bimba. Il 28 maggio 2021, gli agenti dell’ufficio dello sceriffo della contea di Indian River si sono precipitati a casa di un uomo, nell’isolato 1500 della 6th Avenue, per una segnalazione di una bambina che non respirava.

I primi soccorritori hanno tentato la rianimazione cardiopolmonare sulla bambina di 2 mesi, che stava “diventando blu”, prima di caricarla su un’ambulanza e trasportarla in ospedale, secondo un comunicato stampa dell’agenzia dello sceriffo . Nonostante tutti gli sforzi per salvare la vita, la bambina è morto.

Leggi anche: “Siamo sotto choc”. Malore improvviso per la giovane vip: è morta a soli 33 anni





Bimba di due mesi muore, due anni dopo la scoperta choc

Oggi la svolta. Joseph Napier, 30 anni, è stato arrestato venerdì con l’accusa di omicidio colposo, ha detto l’ufficio dello sceriffo. Napier è accusato di aver ucciso il bambino “ficcandole la salvietta in gola”, ha detto il detective dello sceriffo Robert Sunkel in una conferenza stampa.

Joseph Napier ha chiamato i servizi di emergenza il 28 maggio 2021 e ha detto che sua figlia non rispondeva e stava soffocando, hanno detto i funzionari ripercorrendo la storia. Gli agenti e l’EMS si sono precipitati sul posto e hanno portato la bambina in ospedale, ma lei è morta. L’uomo aveva affermato di aver lasciato soli i bambini di 2 mesi e 18 mesi per 10 minuti, ma la verità era un’altra.

“La nostra squadra forense ha stabilito che le sue affermazioni secondo cui il bambino di 18 mesi avrebbe messo una salvietta nella gola della sorella di 2 mesi erano false”, hanno detto i funzionari. L’uomo ha lasciato entrambi i bambini da soli per 30 minuti, non 10, come ha dimostrato un esame del suo telefono, e Flowers ha detto di aver aspettato cinque minuti per chiamare i servizi di emergenza. “Sapeva di essere lui la causa di tutto questo. Stava mettendo”, ha detto Flowers, aggiungendo: “Ha messo quella salvietta nella bocca della figlia per farla tacere e purtroppo è morta”.

“Sappiamo che è rimasto nell’altra stanza a trascurare questi bambini per molto più tempo”, ha detto lo sceriffo Eric Flowers ai giornalisti durante una conferenza stampa che annunciava l’arresto di Napier trasmessa dalla stazione WPTV. Quando è tornato nella stanza, Napier ha scoperto che il suo bambino stava soffocando ed era in difficoltà, ma gli investigatori hanno detto che aveva comunque aspettato 5 minuti prima di chiamare i servizi di emergenza.