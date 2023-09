“Là dentro c’è un bambino”. Scoperta agghiacciante in famiglia, 13enne trovato chiuso in gabbia

La casa degli orrori, la scoperta choc dopo 7 anni. Una storia surreale, eppure è accaduta davvero attirando l’opinione pubblica. Tutto avrebbe avuto inizio quando il bambino disabile aveva appena 6 anni. L’orrore è stato perpetuato per molti anni, troppi: oggi il bambino è diventato adolescente e ha compiuto 13 anni. Ben 7 lunghi anni di torture, 7 lunghi anni che il suo cuore difficilmente potrà dimenticare. Le carnefici di questa feroce tortura sono state arrestate.

Bambino disabile rinchiuso per 7 anni in una cella, la scoperta choc. Sarebbero state sei donne, tra cui la madre del bambino, a perpetuare la tortura. La vicenda è avvenuta in Venezuela e risale a diversi anni fa, ovvero quando il bambino disabile aveva appena 6 anni. Spesso imbavagliato e costretto a restare rinchiuso dentro una cella costruita a mano, la macabra scoperta è avvenuta solo di recente.

Leggi anche: “Nostra figlia non respira, correte”. Morta bimba di 4 mesi: la telefonata al 118, non ce l’ha fatta





Bambino disabile rinchiuso per 7 anni in una cella, la scoperta choc

Stando a quanto si apprende, il procuratore avrebbe dichiarato che le donne coinvolte nel reato sarebbero tutte parenti del bambino che oggi ha 13 anni: “Le responsabili saranno accusate dei reati di trattamento crudele e di associazione a delinquere”, ha aggiunto il procuratore. Scattato dunque l’arresto per le carnefici di questa feroce tortura, per ordine del Pubblico Ministero, dopo la denuncia presentata dai vicini.

“Lo tenevano rinchiuso in una gabbia di legno, senza cibo”, ha raccontato su X (Twitter) Tarek William Saab. Poi sotto gli occhi di tutti, la fotografia della cella costruita dentro una casa di un quartiere della città di Araure, dentro cui il bambino veniva spesso rinchiuso e imbavagliato. Ioro nomi sono stati resi noti sul sito Cactus 24.

#Ahora el @MinpublicoVEN Portuguesa logra la #Aprehensión de Xandra Guedez, Deyanira Guedez, Ana Guedez, Cándida Guedez, Maricela Guedez y Maria Muñoz: familiares de un niño de 13 años, quien presenta discapacidad congénita y por dicha condición lo mantenían brutalmente… pic.twitter.com/qSsNqUQJuw — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) September 19, 2023

María Cándida Muñoz Mujica (55), madre del bambino, Marisela Josefina Guédez Muñoz (22), Cándida María Guedez Muñoz (28), Ana Hernández (19), Deyanire Josefina Guedez Muñoz (29) e Xandra Guedez, 26 anni. Il giovane è stato tratto in salvo dalla commissione di polizia e affidato alle cure dei rappresentanti del Consiglio comunale per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.