Ne abbiamo sentite di ogni in questi ultimi anni, con l’impazzare dei social abiamo a disposizione un finestrella, seppur piccola, per fare un’occhiata alla vita degli altri. Matrimoni, funerali, nascite, traslochi, orientamento sessuale, tutte questa info vengono ormai deliberatamente comunicate sui social, in particolar modo Instagram, habitat naturale di influencer e imprenditori digitali.

Quando pensavamo di averle sentite tutte, ecco giungere una famosissima influencer 39enne, seguita da decine di migliaia di fan non solo su Instagram, anche su OnlyFans. Lei negli ultimi anni ha spopolato sul web. In breve, OnlyFans è una piattaforma in cui gli utenti pagano per vedere i post e i contenuti delle persone a cui sono interessati, e anche diversi volti del mondo dello spettacolo hanno un profilo attivo sul social.

Una delle influencer più amate e seguite è senza dubbio Carla Bellucci. La modella solo alcune ore fa ha svelato che trasmetterà in diretta streaming sul suo canale OnlyFans il suo parto. La decisione è stata presa dopo che un suo fan le ha offerto ben 10 mila sterline, che equivalgono a circa 12mila euro. L’influencer, che è alla sua terza gravidanza, ha così deciso di accettare la proposta. Poi il lambo di genio: l’invito è stato esteso a tutti agli abbonati al suo profilo.





A svelare la notizia è stato in esclusiva Daily Star. Proprio al noto portale Carla Bellucci ha spiegato il perché della scelta di partorire in diretta streaming, e in merito l’influencer ha svelato: “Mi sono state offerte 10.000 sterline da uno dei miei fan di OnlyFan per trasmettere in streaming il parto, e mi sono detta: perché no? Darò ai fan la possibilità di vedere in streaming il mio parto per 10.000 sterline. Voglio dire, le persone partoriscono in quel programma One Born Every Minute e non riesco a vedere la differenza. Sono sicura che non vengono nemmeno pagati. So che la gente impazzirà, ma sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi. Io sono il mio lavoro”.

“Sono nervosa per lo streaming live del mio parto, ma sono un sacco di soldi, non posso rifiutare. Così tanti uomini hanno feticci per le donne incinte. Ho guadagnato più di 3.000 sterline il giorno in cui è uscito il post in cui svelavo di essere incinta. Gli uomini vogliono vedere il mio pancione e sono entusiasti che io cresca. Ho ricevuto richieste per il vendere latte materno, che trovo totalmente assurdo e non sapevo nemmeno che fosse una cosa fattibile. Scioccante”.