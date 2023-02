“Per i suoi bimbi era un mostro”. Violenza, stupri e abusi sui figli, papà 39enne trovato morto in carcere

Scoperta choc in cella prima di ricevere la sentenza. Il 39enne e la compagna sono stati colpevoli di abbandono di minore e torture, ma l’uomo non arriverà a scontare la pena. In attesa di conoscere la sentenza prevista il prossimo 28 aprile, l’uomo è stato trovato morto in cella presso la prigione di Durham dove era rinchiuso.

Muore in cella prima della sentenza. La storia è quella dell’uomo di 39 anni, Andrew Hadwin che insieme alla compagna Cheryl Pickles, 35 anni, era stato giudicato colpevole di abbandono di minore e torture. La coppia viveva nella contea di Durhamm insieme ai bambini. Da quanto si apprende la coppia sarebbe arrivata al punto di non fornire cibo ai figli, riducendoli a camminare per diversi chilometri nella ricerca disperata di trovare avanzi dentro i cassonetti del supermercato.

Leggi anche: Choc in diretta social, il 27enne famoso muore dopo un volo di 40 metri: tragica fatalità





Muore in cella prima della sentenza: si apre un fascicolo d’indagine sulla morte di Andrew Hadwin

Veri e propri maltrattamenti: la coppia è risultata artefice di molte altre torture inferte ai figli, come imporre punizioni estreme -restare in piedi per diverso tempo o restare chiusi nell’armadio-, o ancora docce troppo calde o troppo fredde e persino mangiare sapone. La verità sui maltrattamenti è venuta alla luce nel 2018 quando è avvenuta la rivelazione di uno dei bambini resa a un adulto. Da quel momento è stata avviata un’indagine condotta dalla polizia di Durham. Si legge sul sito della BBC: “Hadwin è stato riconosciuto colpevole di sette capi di imputazione per abbandono di minori e uno per perversione”, e ancora: “È stato anche dichiarato colpevole di stupro in relazione ad abusi non recenti su un altro bambino”

Mentre la Pickles “è stata riconosciuta colpevole di cinque capi di imputazione per crudeltà sui minori e uno per perversione del corso della giustizia. È stata dichiarata non colpevole di attività sessuale con un bambino”. Dopo 4 anni, è dunque giunto il momento dell’arresto della coppia che dalla cella attendeva la sentenza definitiva prevista per il prossimo 28 aprile. Una data a cui l’uomo di 39 anni non arriverà perché trovato morto in carcere. A trovare il cadavere, sarebbero state le guardie della struttura penitenziaria. Si indaga sulle modalità adottate per infliggersi la morte. La notizia del decesso è stata diffusa sulle pagine della BBC.

Sulla testata giornalistica si apprenche che “il difensore civico ad interim delle carceri e della libertà vigilata Kimberley Bingham ha confermato che era in corso un’indagine, ma ha aggiunto: “Non siamo in grado di fornire ulteriori commenti poiché si tratta di un’indagine in corso e non vogliamo pregiudicare l’inchiesta”. Sul caso è stato aperto un fascicolo d’indagine da preparare per il medico legale “a tempo debito”.