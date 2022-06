Candida Uderzo, nonna italiana da record: 100 anni compiuti e la notizia corre veloce sul web. Residente a Sarcelo nel Vicentino, Candida Uderzo ha ricevuto la notizia più bella. Del tutto autonoma, l’anziana donna è nota a tutti per la sua energia. Non solo mamma di Gianni Salin, ma anche nonna di due nipoti, Carlo e Stafania, e bisnonna per cinque volte di Nicolò, Adele, Gioele, Ines e Daria. Nonna Candida racconta il suo nuovo traguardo nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera.

Classe 1922, nonna Candida Uderzo è per tutti un modello di forte ispirazione. La donna è stata premiata dopo 37 anni di presenza e attivismo con una targa da Wilma Abriani, presidente del gruppo podistico Laverda, in occasione del 50° anniversario della Marcia delle Colombare di Breganze.





Candida Uderzo, il record della nonna italiana

Inarrestabile e piena di tanta voglia di fare, nonna Candida Uderzo riesce a realizzare un altro impontante traguardo che le permette di restare autonoma: il rinnovo della patente di guida fino al 2024. A raccontarlo il figlio Gianni: “Quando le hanno rinnovato la patente quasi non ci ho creduto. Pensavo che gliel’ avrebbero tolta”.

Il figlio unico di Candida Uderzo continua: “E’ vero che fisicamente è perfetta, capace di intendere e volere, legge il giornale senza occhiali. A volte decidono di toglierla comunque perché a questa età un malore può sempre capitare. Lei però è davvero sana. Le abbiamo chiesto, per stare tranquilli, di rimanere nei paraggi. Non le abbiamo ancora messo il Gps in auto, ma di solito ci dice dove va”.

Ma nonna Candida, oltre a guidare senza alcuna difficoltà a 100 anni, racconta anche di amare le lunghe camminate: “Mi è sempre piaciuto camminare ma all’interno del gruppo podistico Laverda ho sempre dato anche il mio sostegno, ad esempio mettendomi dietro al banco delle iscrizioni in occasione del Giro delle Colombare”.

Il racconto di nonna Candida Uderzo funge da grande esempio: “Camminare per me significa primo stare in compagnia dei miei amici e soprattutto avere l’occasione di scambiare qualche parola con loro, secondo godere della bellissima natura che il Signore ci ha regalato”.

E se qualcuno se lo stesse chiedendo, nonna Candida a 100 anni non solo ha ottenuto il rinnovo della patente ma gode anche di ottima salute: “Pastiglie o medicinali? Nessuno. Prendo a volte qualche pastiglia per dormire quando fatico ad addormentarmi”.

“Purtroppo è lei”. Danila, ritrovato il corpo della 30enne: era stata la mamma a denunciare la scomparsa