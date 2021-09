“Sono morti tutti e 6”. Le fiamme all’improvviso, un’intera famiglia sterminata: mamma, papà e 4 figli

Terribile tragedia a Mountain Road, una zona remota nei pressi di Millvale, in Nuova Scozia (Canada). Qui 6 membri di una famiglia di Amherst, sono morti a seguito di un incendio nel loro camper. Lo afferma Rcmp, ovvero la polizia reale canadese a cavallo che perlustra la zona in questione. I vigili del fuoco sono stati chiamati a Mountain Road, domenica intorno alle 18:30. Quando sono arrivati, gli agenti hanno scoperto i corpi della famiglia, ha detto il capitano di brigata Chris Marshall. Poco dopo i parenti hanno identificato le vittime come RJ Sears, 30 anni, e Michelle Robertson, 28, e i bambini Madison, 11; Ryder, 8; Jaxson, 4; e CJ, 3.

La polizia crede che la famiglia fosse in vacanza in camper e che i piani fossero di restarci circa una settimana. Gli agenti hanno impiegato circa mezz’ora per raggiungere la scena poiché dovevano percorrere vecchie strade forestali, ha detto il maresciallo. Il fuoco era spento quando sono arrivati ​​sul posto, ma non c’erano sopravvissuti. Ora spetterà ai vigili del fuoco provinciali determinare la causa dell’incendio, ma la polizia ha dichiarato di non considerare l’incendio come sospetto, dopo un’indagine preliminare.

Incendio sul camper, morta famiglia di 6 persone

L’ufficio del medico legale determinerà la causa della morte della famiglia. In queste ore gli agenti di polizia stanno lavorando sul posto per assicurarsi che nessuna prova vada persa, ha detto il Marshall, per non escludere nessuna pista quindi: “Essenzialmente saremo sulla scena e manterremo la sicurezza, mentre il maresciallo dei vigili del fuoco provinciale e l’ufficio del medico lavoreranno nei pressi del camper”.





Millvale è una piccola comunità nella contea di Cumberland vicino a Westchester Valley, a circa 50 chilometri a sud-est di Amherst e al confine con il New Brunswick. La città di Amherst ha, poco dopo la notizia della tragedia del camper, istituito un memoriale per la famiglia al Victoria Park di Amherst. I membri della comunità sono stati invitati a lasciare dei tributi alla famiglia.

Travel trailer fire in rural Nova Scotia claims six lives: MILLVALE, N.S. – The RCMP say the bodies of six members of a family were discovered Sunday evening following a fire in a travel trailer in rural Nova Scotia. Officers were called to Mountain Road… https://t.co/thhxxqWY18 pic.twitter.com/50gRVROvsC September 13, 2021

Il Chignecto-Central Regional Centre for Education, il distretto scolastico della zona, ha dichiarato in un tweet che tre dei bambini morti nel camper erano studenti. Ha inoltre riferito che gli psicologi, un consulente e il personale dei servizi agli studenti saranno alla Cumberland North Academy, una scuola dal grado primario al sesto ad Amherst, per fornire supporto alla comunità scolastica.