Questa è la storia di un triangolo amoroso, ma con un colpo di scena sul finale. La protagonista di questa curiosa vicenda si chiama Camila Elle, ha 21 anni ed è di Miami, Florida (Usa). La giovane ha raccontato online la sua storia: voleva organizzare una sorpresa sexy al suo fidanzato, e ha deciso di aggiungere un po’ di ‘pepe’ alla relazione invitando una terza persona per una serata di sesso a tre. Sì, avete capito bene. È lei stessa a raccontarlo: “Stavamo insieme da circa un anno e avevamo parlato spesso di questa idea – ha detto lei su TikTok – volevo essere una fidanzata moderna e così ho deciso di sorprenderlo”.

Camila Elle così, si è aperta un profilo su Tinder spiegando la situazione, e anche il tipo di ragazza che stava cercando. Camila ha detto: “Ho aggiunto fotografie di noi due, e dopo una settimana ho fatto amicizia con questa ragazza che si chiamava Sammy, e che ha detto di essere interessata. Abbiamo iniziato a chattare e sono rimasta sorpresa, ha detto di volersi divertire con noi il prima possibile. C’era qualcosa di un po’ strano nel modo in cui mi scriveva su Tinder: sembrava che avesse molta confidenza, quasi come se conoscesse la situazione”.

La 21enne ha spiegato al Mirror: “Abbiamo deciso di incontrarci la sera successiva a casa mia, allora ho dato l’indirizzo a Sammy e le ho detto quando arrivare. Volevo fosse una sorpresa e ho detto al mio fidanzato di aspettare a letto, l’ho bendato e legato. Quando Sammy è arrivata, si è spogliata, indossava una lingerie molto sexy e sembrava davvero su di giri, cosa che mi ha fatta arrabbiare”.





Poi la modella racconta che durante il rapporto Sammy l’ha completamente ignorata, riservando tutte le sue attenzioni al fidanzato della modella sempre bendato. Dopo aver finito, il fidanzato di Camila ha chiesto di poter essere slegato e si è tolto la benda dagli occhi. Qui la terribile scoperta: “Ma perché diavolo hai invitato la mia ex”, ha detto il compagno. In men che non si dica Sammy ha raccolto i suoi vestiti e si è scaraventata fuori dalla porta.

“Ero furiosa! Non potevo fare niente perché ero io quella che aveva iniziato, era stata tutta una mia idea. Non potevo credere che Sammy ci avesse manipolati così. Non sono mai stata il tipo che chiede al fidanzato delle sue ex, dunque non avevo mai visto una foto di Sammy prima, non conoscevo nemmeno il suo nome. Il mio fidanzato era sconvolto e arrabbiato con lei”. I due stanno ancora insieme.