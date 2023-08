Una famiglia è rimasta devastata dopo che un calciatore di 29 anni è stato divorato da un coccodrillo dopo essersi tuffato in un fiume per rinfrescarsi. I residenti hanno seguito il rettile su una canoa in modo da poterlo uccidere prima di prendere il corpo della vittima. Jesus, che lascia due figli di otto e tre anni, era un calciatore del Deportivo Río Cañas. Il 31 luglio, i membri della famiglia di Jesus hanno fatto appello al pubblico per aiutare a pagare le spese funebri del calciatore.

Anche il suo team manager Luis Carlos Montes sta organizzando una colletta per la famiglia della vittima. Il Ministero dell’Ambiente e dell’Energia vieta la caccia o l’uccisione di animali protetti come i coccodrilli. Jesus Alberto Lopez Ortiz, 29 anni, è stato attaccato nell’acqua di Rio Cañas, in Costa Rica.

Calciatore attaccato e ucciso da un coccodrillo: il video

Immagini scioccanti pubblicati sui social mostrano il grande coccodrillo che nuota nell’acqua con il corpo della vittima tra le fauci. Un’altra clip mostra il coccodrillo ucciso nell’acqua prima che la gente del posto portasse il corpo sulla riva del fiume. In Costa Rica è vietata la caccia o l’uccisione di animali protetti, compresi i coccodrilli. Ma la polizia locale in questo caso è stata costretta a uccidere l’animale “per liberare il corpo dalle fauci del rettile”.

Soprannominato ‘Chucho‘, Ortiz era un calciatore del Deportivo Rio Cañas, squadra amatoriale della Costa Rica. Lascia due bambini di otto e tre anni. “Buongiorno, gente di Rio Cañas, vicini, vi informiamo che è stato abilitato un semplice numero per poter aiutare la famiglia di Jesus Lopez ‘Chucho’ per quello che è successo sfortunato oggi, chi desidera collaborare, è pregato di prestare il proprio aiuto a nome di Luis Carlos Montes.Grazie mille in anticipo. Dio ti benedica”, si legge sulla pagina della squadra in cui militava il giovane calciatore.

SE LANZA AL RÍO Y LO APAÑA UN COCODRILO



En el Río Cañas, ubicado en Santa Cruz, provincia de Guanacaste en Costa Rica, un hombre se lanzó aparentemente para nadar en horas de la mañana de este sábado, pero fue atrapado por un reptil. Aún se encuentra en el hocico del animal. pic.twitter.com/2i08owreN4 — Info Al Día 🇵🇦 (@InfoAlDiaPA) July 29, 2023

Lo scorso novembre, sempre in Costa Rica, un coccodrillo ha strappato la testa a un bambino di otto anni, Julio Otero Fernández, mentre era in battuta di pesca con la sua famiglia. In Indonesia lo scorso luglio una ragazza di 14 anni è stata uccisa da un coccodrillo mentre si lavava i panni nel fiume. Solo pochi giorni fa un pensionato in Australia è stato ucciso da due enormi coccodrilli, il primo caso noto di due coccodrilli che mangiano un essere umano. Andrew Heard è scomparso mentre pescava nei pressi dell’isola di Hinchinbrook, sulla costa nord-orientale del Queensland, e i suoi resti sono stati successivamente ritrovati all’interno di due coccodrilli.