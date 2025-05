Tragedia al casello autostradale: autobus si schianta su veicoli in coda, vittime anche bambini

Un drammatico incidente stradale ha scosso le celebrazioni della Festa dei Lavoratori, trasformando una giornata di gioia in un evento tragico per molte famiglie. Nella collisione sono rimaste coinvolte più vetture, con un bilancio di dieci vittime, tra cui bambini. L’incidente è avvenuto in un momento di intenso traffico, mentre molte persone rientravano dalle vacanze, causando dolore e sgomento tra i familiari delle vittime e i presenti sul posto. Le autorità stanno ancora lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto, mentre i soccorritori hanno operato per ore per gestire l’emergenza.

Le prime informazioni indicano che un autobus avrebbe tamponato un furgone e altre tre auto che stavano procedendo a passo d’uomo nei pressi di un casello autostradale. L’ipotesi principale è che il conducente del mezzo pesante fosse distratto al momento dell’impatto. Le forze dell’ordine stanno esaminando la scena per comprendere meglio le cause e valutare eventuali responsabilità.





Schianto del bus, il conducente: “Mi sono addormentato”

Il conducente dell’autobus, rimasto ferito durante la collisione e successivamente ospedalizzato, avrebbe dichiarato di essersi assopito al volante poco prima dell’incidente. Attualmente, è sotto la custodia delle autorità, che stanno procedendo con le indagini per accertare eventuali violazioni o mancanze nella gestione del veicolo. L’impatto ha devastato un furgone in coda, uccidendo otto persone, inclusi minori. Altri due decessi sono stati registrati nelle vetture coinvolte nell’incidente. Numerosi feriti sono stati trasportati in ospedale, alcuni in condizioni critiche.

L’incidente si è verificato nella provincia di Tarlac, a nord di Manila, nelle Filippine, presso un casello autostradale noto per l’intenso traffico nelle giornate festive. Le autorità locali hanno evidenziato la criticità della situazione, causata dall’elevato numero di veicoli in circolazione.

Le operazioni di soccorso hanno visto impegnati vigili del fuoco, polizia e ambulanze per diverse ore. Le autorità hanno esortato i cittadini a evitare spostamenti non necessari durante i periodi di traffico intenso, sottolineando l’importanza della prudenza al volante, specialmente per i conducenti di mezzi pubblici.