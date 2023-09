È pesante il bilancio dell‘incidente stradale avvenuto questa mattina. Un bus con a bordo numerosi studenti si è ribaltato e oltre 50 passeggeri sono rimasti feriti anche gravemente. Il mezzo si è si è schiantato con un’auto, poi si è ribaltato ed è andato a finire nel bordo strada con la parte della porta sull’asfalto, cosa che ha creato non pochi problemi ai vigili del fuoco intervenuti per mettere in salvo i ragazzi.

Testimoni che hanno assistito alla scena hanno detto che i bambini, quello rimasti lievemente feriti o illesi, sono riusciti a scappare dal finestrino posteriore e hanno aspettato nella corsia di emergenza l’arrivo dei soccorsi. Molti automobilisti si sono fermati e hanno prestato un primo soccorso ai ragazzini coinvolti nell’incidente stradale.

Scuolabus si ribalta in Inghilterra, 50 feriti

Una paziente è stata portata in ospedale con gravi ferite legate a traumi mentre altre 50 persone sono state trasportate in ospedale per traumi e ferite. L’autobus trasportava gli alunni della scuola elementare femminile di West Kirby e della scuola elementare maschile di Calday Grange nel Merseyside, in Inghilterra.

I vigili del fuoco e i soccorsi sono al lavoro per trasportare in sicurezza i passeggeri, compreso l’autista, mentre il personale dell’ambulanza sta aiutando chiunque abbia bisogno di cure sul posto. L’ospedale Alder Hey di Liverpool chiede ai genitori di portare i bambini al pronto soccorso solo in caso di urgenza poiché sono attualmente “estremamente occupati” a seguito dell’incidente.

I vigili del fuoco e di soccorso del Merseyside hanno confermato di essere arrivati ​​sul posto e di aver trovato l’autobus ribaltato con numerosi feriti. “Stiamo raccogliendo attivamente dettagli e assistendo gli studenti colpiti e le loro famiglie. Se hai bisogno di parlare o di cercare guida, rivolgiti ai nostri team di insegnanti”, ha scritto la scuola in un tweet. Il sindacato britannico Unison ha fatto sapere che gli operatori sanitari in sciopero sono rientrati sul posto di lavoro in seguito all’incidente, scrive la Bbc.