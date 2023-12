Tragedia sulla strada, incidente choc: un autobus è precipitato in un burrone. Stando a una prima ricostruzione della strage dove hanno perso la vita numerose persone, durante una manovra l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro una ringhiera di cemento ed è caduto nel burrone. “L’autista suonava ripetutamente il clacson perché apparentemente aveva perso il controllo dell’autobus prima che precipitasse nel burrone”, ha detto Ronniel Pabustan, un soccorritore della provincia di Antique.

Decine di soccorritori, tra cui polizia, esercito e soccorritori provinciali, hanno lavorato a lungo per liberare le vittime. Con corde e barelle hanno portato le salme e i feriti su per il burrone in un salvataggio che si è protratto fino a tarda notte, ha aggiunto Pabustan. La ricerca delle vittime si è conclusa durante la notte, ma i funzionari provinciali hanno lanciato un appello vista la zona particolarmente impervia. 17 persone sono rimaste uccise e altre 12 ferite, i tragici dati al momento.

Autobus finisce nel burrone, vittime e feriti

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio nella città di Hamtic, nella provincia di Antique, Filippine. L’autobus proveniva dalla vicina provincia di Iloilo prima del terribile schianto. Otto feriti sono in condizioni critiche in un ospedale locale.

“È così tragico e doloroso perché tutto ciò è accaduto vicino a Natale”, ha detto il soccorritore, aggiungendo che tra i morti c’erano un bambino e l’autista. Purtroppo nelle Filippine gli incidenti stradali mortali sono molto comuni per via della debole applicazione del codice della strada, i veicoli fatiscenti e le condizioni stradali pericolose, come segnaletica di sicurezza e barriere inadeguate sulle strade di montagna.

Nelle stesse ore un altro incidente tragico ma in Honduras, dove un autobus è uscito da un’autostrada ed è caduto in un burrone martedì, uccidendo 10 persone e ferendone circa due dozzine, hanno spiegato le autorità. Secondo gli agenti di polizia, il mezzo con a bordo quasi 60 persone si è schiantato contro un ponte prima di ribaltarsi in un ruscello in fondo al burrone a circa 41 chilometri da Tegucigalpa.